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Биатлон, фигурное катание. В Олимпийском Пекине 8 февраля разыграют 10 комплектов медалей

08 февраля 2022 09:10
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Участники пекинской Олимпиады сегодня, 8 февраля, разыграют 10 комплектов медалей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Биатлон, фигурное катание. В Олимпийском Пекине 8 февраля разыграют 10 комплектов медалей-1

Главные надежды белорусских болельщиков связаны с биатлонистами, которые примут участие в мужской индивидуальной гонке на 20 км с четырьмя заходами на стрельбище. На дистанцию отправятся Дмитрий Лазовский, Антон Смольский, Максим Воробей и Никита Лобастов.  

Биатлон, фигурное катание. В Олимпийском Пекине 8 февраля разыграют 10 комплектов медалей-4

Начало гонки на биатлонной трассе в Чжанцзякоу в 11:30 по минскому времени. Лыжник Егор Шпунтов выступит в спринтерской гонке. Белорусский фигурист Константин Милюков планирует откатать короткую программу.

# Зимняя Олимпиада # Егор Шпунтов # Константин Милюков # Дмитрий Лазовский # Антон Смольский # Максим Воробей # Никита Лобастов # Фотофакт

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