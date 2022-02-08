Биатлон, фигурное катание. В Олимпийском Пекине 8 февраля разыграют 10 комплектов медалей

Участники пекинской Олимпиады сегодня, 8 февраля, разыграют 10 комплектов медалей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главные надежды белорусских болельщиков связаны с биатлонистами, которые примут участие в мужской индивидуальной гонке на 20 км с четырьмя заходами на стрельбище. На дистанцию отправятся Дмитрий Лазовский, Антон Смольский, Максим Воробей и Никита Лобастов.