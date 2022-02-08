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«Рада, что вообще дали мне возможность». В Минске проходят этапы соревнований «Золотая шайба»

08 февраля 2022 07:58
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Новости Беларуси. Вырастить достойную смену хоккеистов. В Беларуси продолжаются областные этапы национальных соревнований среди детей и подростков «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Рада, что вообще дали мне возможность». В Минске проходят этапы соревнований «Золотая шайба»-1

Для юных хоккеистов – это не только увлекательные ледовые баталии и интересный опыт, но и реальный шанс заявить о себе и в дальнейшем попасть в специализированные спортивные школы. Команды в разных возрастных категориях будут бороться за путевки в финал. В эти дни одним из областных центров, где проходят соревнования, стал Гомель.  

«Рада, что вообще дали мне возможность». В Минске проходят этапы соревнований «Золотая шайба»-4

Никита Абраменко, игрок команды Центрального района Гомеля:  
Занимаюсь три года, занимался раньше хоккеем. Попробуем сейчас выиграть, занять первое место и поехать на республику.

«Рада, что вообще дали мне возможность». В Минске проходят этапы соревнований «Золотая шайба»-7

Анна Бадеева, игрок команды «Металлург» Жлобинского района:  
Участвую в соревнованиях в первый раз, немного волнуюсь, но в общем нормально. Рада, что вообще дали мне возможность поучаствовать в «Золотой шайбе».  

«Рада, что вообще дали мне возможность». В Минске проходят этапы соревнований «Золотая шайба»-10

Виктор Сорокин, главный судья соревнований:  
Этому предшествовали соревнования в районах. Команды начали тренироваться с октября. Наши спортсмены юные хотят заниматься, стремятся заниматься и с удовольствием участвуют в этих соревнованиях.

С 1997 года «Золотая шайба» является одним из самых популярных детско-юношеских спортивных турниров Беларуси. Во многом благодаря этим соревнованиям во всех районах страны детский хоккей получил массовое развитие. Главное условие и отличительная черта соревнований – участие в турнире исключительно дворовых команд.  

# Хоккей # Виктор Сорокин # Никита Абраменко # Анна Бадеева # Фотофакт

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