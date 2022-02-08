«Рада, что вообще дали мне возможность». В Минске проходят этапы соревнований «Золотая шайба»

Новости Беларуси. Вырастить достойную смену хоккеистов. В Беларуси продолжаются областные этапы национальных соревнований среди детей и подростков «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Вырастить достойную смену хоккеистов. В Беларуси продолжаются областные этапы национальных соревнований среди детей и подростков «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для юных хоккеистов – это не только увлекательные ледовые баталии и интересный опыт, но и реальный шанс заявить о себе и в дальнейшем попасть в специализированные спортивные школы. Команды в разных возрастных категориях будут бороться за путевки в финал. В эти дни одним из областных центров, где проходят соревнования, стал Гомель.
Никита Абраменко, игрок команды Центрального района Гомеля:
Занимаюсь три года, занимался раньше хоккеем. Попробуем сейчас выиграть, занять первое место и поехать на республику.
Анна Бадеева, игрок команды «Металлург» Жлобинского района:
Участвую в соревнованиях в первый раз, немного волнуюсь, но в общем нормально. Рада, что вообще дали мне возможность поучаствовать в «Золотой шайбе».
Виктор Сорокин, главный судья соревнований:
Этому предшествовали соревнования в районах. Команды начали тренироваться с октября. Наши спортсмены юные хотят заниматься, стремятся заниматься и с удовольствием участвуют в этих соревнованиях.
С 1997 года «Золотая шайба» является одним из самых популярных детско-юношеских спортивных турниров Беларуси. Во многом благодаря этим соревнованиям во всех районах страны детский хоккей получил массовое развитие. Главное условие и отличительная черта соревнований – участие в турнире исключительно дворовых команд.