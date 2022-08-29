Биатлон. Первый этап Кубка Содружества завершился в Сочи. Какие результаты у белорусов?

В Сочи завершился первый этап Кубка Содружества по летнему биатлону. В копилке белорусов три медали – два золота и серебро, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Сочи завершился первый этап Кубка Содружества по летнему биатлону. В копилке белорусов три медали – два золота и серебро, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
28 августа в мужской гонке в масс-старте отличился Антон Смольский, который стал вторым. После четвертого места в спринте и неудачи в гонке преследования спортсмен смог наконец добраться до пьедестала. Белорус допустил три ошибки на четырех рубежах и проиграл победителю россиянину Антону Бабикову 1 минуту и 8 секунд. В десятке сильнейших оказались еще два биатлониста из Беларуси: Максим Воробей стал 7-м, Степан Данилов – 8-м. Еще две золотые награды в Сочи завоевала Динара Алимбекова. Ей не было равных в спринте и гонке преследования.
Следующий этап Кубка Содружества состоится с 15 по 18 сентября в Раубичах.
«Даже три промаха не помешали мне победить». Алимбекова о золоте в гонке преследования на соревнованиях в Сочи. Подробнее здесь.