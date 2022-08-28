«Ресницы подкрашивают на футбольном поле». Юрий Малеев о белорусских спортсменках и их перспективах

Наши женщины могут все! И даже в футбол играть. В Лиге чемпионов были представлены сразу два белорусских клуба, в мировой квалификации белоруски в группе третьи, и в запасе два матча, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Девчата уже собирают чемоданы, а мы пригласили главкома Юрия Малеева в студию, чтобы узнать, как это ему удается совместить женщин и футбол.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Почему у вас девчонки, а не пацаны? Вы что, мальчиков боитесь? Юрий Малеев, главный тренер женской сборной Беларуси по футболу:

Да нет. Получалось случайно так в жизни. Юлия Силипицкая:

Случайно? Юрий Малеев:

Случайно, действительно. Дело случая, наверное. Всегда что-то в жизни получается случайно. Юлия Силипицкая:

Вот я смотрю на ваши глаза и думаю: да, однозначно тренер девочек. Такой хитрый, такой добрый-добрый типа, а внутри, наверное, такой злой-злой? Юрий Малеев:

Не без этого. Получилось так, что в 2015 году мы работали с первой командой мальчиков из футбольного клуба «Минск». Я помогал Пышнику Андрею Юрьевичу. Юлия Силипицкая:

Есть это в интернете, я читала.

Юрий Малеев:

И получилась такая ситуация, что заняли шестое место мы, на 2-3 очка отстали от тройки. И принял решение тогдашний директор Игорь Михайлович Шлойдо поменять тренерский штаб, тренерский состав. Вызвал меня к себе и предложил женскую команду. Юлия Силипицкая:

Это он вам, чтобы без работы не остался, или он понимал, что вы очень индивидуальный человек? Юрий Малеев:

Это надо у него спросить. Недели мучений, раздумий: что это, как это. Действительно, команда была очень хорошая, собранная с игроками, легионеры очень достойные, поэтому принял решение: почему бы не попробовать? Хотя многие отговаривали, говорили, что ты потеряешь квалификацию. Юлия Силипицкая:

Они не верили женщинам? Ах эти мужлоеды! Не жалеете сейчас? Юрий Малеев:

Во-первых, к женскому футболу сначала надо присмотреться и привыкнуть, потому что я на первый взгляд принимал это как мужской футбол. По нагрузкам, по направленности – все-все-все, что я перенес с мужского футбола на женский. Юлия Силипицкая:

Это была ошибка или правильный поход? Юрий Малеев:

Я не скажу, что это было ошибкой. Это было следствием того, что я не понял, что это такое. Потом я уже начал копаться в этом, начал читать специальную литературу. Я практически крен мужского и женского футбола не менял. Он у меня остался такой же. Я убеждаюсь, что это правильно.

Юлия Силипицкая:

Как надо с женщинами общаться? Так же, как и в жизни? Юрий Малеев:

Ой, не. Это командный вид спорта. Вы про борьбу рассказывали – это индивидуальный вид спорта. С индивидуальными всегда намного легче. А командный вид спорта, когда у тебя 22-25 человек… Юлия Силипицкая:

И надо в единые бусы связать? Юрий Малеев:

Да, и это у всех свой характер, нрав. Юлия Силипицкая:

На кого вы больше ставки делаете изначально? Должен же быть лидер, стержень, на которого надевать бусинки. На более агрессивного, разумного, креативного? Юрий Малеев:

Все это вместе, потому что каждый игрок – индивидуальность. Игроки дополняют друг друга. Юлия Силипицкая:

Вы же как-то их завязываете? Так что с чем вяжете? Юрий Малеев:

У нас есть игроки агрессивные, интеллектуальные, работоспособные, думающие. Юлия Силипицкая:

Что с чем первое надо связать? Юрий Малеев:

Я думаю, что интеллект и агрессивность – это такие два качества, которые сейчас в европейском футболе преобладают. Особенно агрессивность. Учитывая то, что я просмотрел заключительный Евро. То, что продемонстрировали сборные Англии и Германии…

Юлия Силипицкая:

Короче, злые тетки. Юрий Малеев:

Это или есть, или нет. Юлия Силипицкая:

Мы тоже злые? Все? Юрий Малеев:

Наши – добрые девчонки. Но когда у них появляется агрессивность, когда их заденут за живое, то они могут свои зубки показать. Агрессивность, наверное, сейчас – это плюс большой. Я всегда говорю девчонкам, когда выходим на какую-то суперважную игру, важную принципиально, я говорю: всегда должны быть сердце горячее, а голова холодная. Юлия Силипицкая:

Не кажется ли вам, что женский футбол будет скоро доминировать? Юрий Малеев:

Когда я пришел в «Минск», в женский футбольный клуб, это 2016 год. Сейчас 2022 год, шесть лет прошло. За шесть лет он сделал скачок просто неимоверный. Мы делаем шажки-шажки-шажки, мы улучшаем и качество игры, но хочется чего-то большего, хочется прорыва. Но к этому надо… Юлия Силипицкая:

А когда вы к этому прорыву подойдете? Я так понимаю, что вы отправляетесь на очередной матч квалификации чемпионата мира. Что вы ожидаете? Юрий Малеев:

Любой тренер, с кем бы ты ни играл, он же не говорит: «Проиграем сегодня!» Юлия Силипицкая:

Нет, конечно. Юрий Малеев:

Поэтому, естественно, и мы едем. Мы понимаем уровень соперника, понимаем их класс. Но в то же время нельзя опускать крылья, нельзя опускать лапки. Естественно, задача ставится играть на победу. Да, там уже нюансы, установки. Но я всегда говорю: не надо никого бояться, надо уважать себя.

Юлия Силипицкая:

2 сентября вы играете?.. Юрий Малеев:

Со сборной Исландии. Юлия Силипицкая:

Какова ваша будет стратегия на исландцев? Юрий Малеев:

Надо исходить из того, что у Исландии еще останется два матча. Исландия – сейчас лидер группы. За ней идет Голландия. И в заключительном матче (мы играем 6 сентября со сборной Чехии) они встречаются между собой. Юлия Силипицкая:

У чешек вы взяли победу. Юрий Малеев:

Да, но, понимаете, тут такая ситуация, что сборной Исландии нельзя терять очки с нами, им нужна только победа. Тем более у себя дома. Соответственно, от этого мы тоже будем отходить, плясать от своей печки, где-то и от обороны надо будет сыграть, где-то надо будет и темп сбить. И так далее. Есть масса хитростей, которые нужно будет включить, чтобы добиться положительного результата. Юлия Силипицкая:

Исходя из этого вы составили команду. Юрий Малеев:

У нас девчонки для международного уровня… их не так много. Потому что международный уровень и наш, конечно, отличаются. У нас два базовых клуба: «Динамо» и «Минск». Вот из этих на территории Беларуси и состоит костяк сборной. Плюс у нас еще легионеры, которые играют в достаточно хороших клубах. Плюс у нас еще есть и U-19, откуда мы тоже черпаем обязательно, потому что у нас девочки, которые… Вика Валюк, Суровцева Мелана. Я могу просто всех забыть, кто вышел оттуда. Достаточное количество игроков, которые вышли оттуда, сегодня представляют, играют в основном составе. Юлия Силипицкая:

Наш отечественный женский чемпионат. Как в идеале видите? Юрий Малеев:

Как правило, в этих чемпионатах задают тон 2-3 команды. Юлия Силипицкая:

Остальные все растут. Юрий Малеев:

Да, а вот прослойка среднего уровня – вот они делают чемпионат или выше классом, или ниже.

Юлия Силипицкая:

Нам не хватает этой прослоечки? Юрий Малеев:

Да, нам не хватает. Еще бы 3-4 команды такого уровня, и у нас чемпионат заиграл бы по-другому. Юлия Силипицкая:

А если девчонок, национальную команду, бросить в мужской чемпионат? Юрий Малеев:

Нет, девчонки должны играть с девчонками – это однозначно. Юлия Силипицкая:

Вы боитесь, что ваши девчонки кого-то там сделают из пацанов? Юрий Малеев:

Все-таки мужчины есть мужчины, они посильнее. Юлия Силипицкая:

Сделают или нет? Ну нижнее звено? Юрий Малеев:

Смотря с кем играть. Юлия Силипицкая:

То есть есть. Ну, это уже радует. Юрий Малеев:

Когда ты приходишь на банкет, чествования, и когда ты видишь их, ты можешь многих не узнать. Они очень красивые, изящные. Ты их просто не узнаешь, стоишь: кто это, а это кто? Юлия Силипицкая:

Но приятно, что это ваши?