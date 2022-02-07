История преодоления. Сноубордист из Канады завоевал золото Пекина после 12 курсов химиотерапии

Третий день Олимпийских игр был насыщен на события и рекорды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
15-летняя Камила Валиева исполнила прыжок в четыре оборота в Пекине – читайте здесь.
Третий день Олимпийских игр был насыщен на события и рекорды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
15-летняя Камила Валиева исполнила прыжок в четыре оборота в Пекине – читайте здесь.
Матч женских сборных России и Канады прошел в масках. Канадки более часа отказывались выходить на лед, пока не были известны результаты тестов соперниц. В итоге лишь благодаря уговорам организаторов спортсменки согласились начать противостояние, но при условии, что игра будет проходить в масках. В третьем периоде россиянки и судьи сняли маски, однако канадки провели в них весь поединок, который довели до своей победы – 6:1.
Красивая история преодоления произошла в сноуборде. Канадец Макс Парро стал олимпийским чемпионом благодаря шикарно выполненной второй попытке. Но три года назад спортсмену удалось одержать куда более важную победу. Сноубордист поборол рак, пройдя 12 курсов химиотерапии. На Играх в Южной Корее канадец завоевал серебро.