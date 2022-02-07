История преодоления. Сноубордист из Канады завоевал золото Пекина после 12 курсов химиотерапии

Матч женских сборных России и Канады прошел в масках. Канадки более часа отказывались выходить на лед, пока не были известны результаты тестов соперниц. В итоге лишь благодаря уговорам организаторов спортсменки согласились начать противостояние, но при условии, что игра будет проходить в масках. В третьем периоде россиянки и судьи сняли маски, однако канадки провели в них весь поединок, который довели до своей победы – 6:1.