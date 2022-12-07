Артём Радьков ушёл с поста главного тренера ФК «Ислочь»

Контракт со специалистом, который был признан лучшим тренером Беларуси, расторгнут по соглашению сторон. Напомним, под началом Радькова «волки» в 2021 году впервые в истории вышли в финал Кубка Беларуси, а в прошедшем сезоне до последнего боролись за медали национального чемпионата.

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