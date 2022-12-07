Прямой эфир

Артём Радьков ушёл с поста главного тренера ФК «Ислочь»

07 декабря 2022 18:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Ислочь» лишилась главного тренера. Артем Радьков покинул клуб, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Артём Радьков ушёл с поста главного тренера ФК «Ислочь»-1

Контракт со специалистом, который был признан лучшим тренером Беларуси, расторгнут по соглашению сторон. Напомним, под началом Радькова «волки» в 2021 году впервые в истории вышли в финал Кубка Беларуси, а в прошедшем сезоне до последнего боролись за медали национального чемпионата.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Футбол Беларуси # Артем Радьков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Олимпийская академия подвела итоги «Марафона олимпийского образования 2.0». На что направлен проект?
07 декабря 2022 15:18

Олимпийская академия подвела итоги «Марафона олимпийского образования 2.0». На что направлен проект?

Определились последние победители Кубка РЦОП по пулевой стрельбе. Кто поедет на Кубок страны?
07 декабря 2022 14:35

Определились последние победители Кубка РЦОП по пулевой стрельбе. Кто поедет на Кубок страны?

В Бресте стартовал чемпионат Беларуси по плаванию на короткой воде
07 декабря 2022 13:55

В Бресте стартовал чемпионат Беларуси по плаванию на короткой воде