«Хотим просмотреть наш ближайший резерв». Андрей Воробьёв о первенстве Беларуси по настольному теннису среди игроков до 21 года
Новости Беларуси. Подошло к концу первенство Беларуси по настольному теннису среди спортсменов до 21 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В финальный день определились лучшие атлеты в мужском и женском одиночных разрядах.
Всего в битву за награды вступили по 12 юниоров и юниорок из всех регионов страны. К сожалению, по различным причинам не смогли принять участие в турнире сильнейшие. Но от этого трофеи не стали менее ценными. Среди парней не было равных Михаилу Цыгановскому, который без труда одолел всех соперников. Отметим, что юноша входит в состав национальной команды.
Лучшей из девушек стала представительница Гродно Татьяна Чекавая, она в финальной схватке одолела Ульяну Мещанскую – 4:1.
Андрей Воробьев, старший тренер мужской национальной команды по настольному теннису:
К сожалению, на этих соревнованиях представлены не все сильнейшие наши спортсмены по ряду причин – болезни в основном, травмы. Тем не менее на этих соревнованиях собраны 12 лучших юниоров и 12 лучших юниорок. Естественно, это и определение сильнейших по этому возрасту, и смотр резерва. В Европе проводится чемпионат Европы среди игроков до 21 года. Мы хотим просмотреть наш ближайший резерв.
Не остался незамеченным и вклад тренеров. Наставники победителей турнира также были награждены золотыми медалями за проделанную работу.