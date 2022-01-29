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  • «Хотим просмотреть наш ближайший резерв». Андрей Воробьёв о первенстве Беларуси по настольному теннису среди игроков до 21 года

«Хотим просмотреть наш ближайший резерв». Андрей Воробьёв о первенстве Беларуси по настольному теннису среди игроков до 21 года

29 января 2022 19:12
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Новости Беларуси. Подошло к концу первенство Беларуси по настольному теннису среди спортсменов до 21 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В финальный день определились лучшие атлеты в мужском и женском одиночных разрядах.

Всего в битву за награды вступили по 12 юниоров и юниорок из всех регионов страны. К сожалению, по различным причинам не смогли принять участие в турнире сильнейшие. Но от этого трофеи не стали менее ценными. Среди парней не было равных Михаилу Цыгановскому, который без труда одолел всех соперников. Отметим, что юноша входит в состав национальной команды.

«Хотим просмотреть наш ближайший резерв». Андрей Воробьёв о первенстве Беларуси по настольному теннису среди игроков до 21 года-1

Лучшей из девушек стала представительница Гродно Татьяна Чекавая, она в финальной схватке одолела Ульяну Мещанскую – 4:1.

«Хотим просмотреть наш ближайший резерв». Андрей Воробьёв о первенстве Беларуси по настольному теннису среди игроков до 21 года-4

Андрей Воробьев, старший тренер мужской национальной команды по настольному теннису:
К сожалению, на этих соревнованиях представлены не все сильнейшие наши спортсмены по ряду причин – болезни в основном, травмы. Тем не менее на этих соревнованиях собраны 12 лучших юниоров и 12 лучших юниорок. Естественно, это и определение сильнейших по этому возрасту, и смотр резерва. В Европе проводится чемпионат Европы среди игроков до 21 года. Мы хотим просмотреть наш ближайший резерв.

«Хотим просмотреть наш ближайший резерв». Андрей Воробьёв о первенстве Беларуси по настольному теннису среди игроков до 21 года-7

Не остался незамеченным и вклад тренеров. Наставники победителей турнира также были награждены золотыми медалями за проделанную работу.

# Настольный теннис # Андрей Воробьев # Михаил Цыгановский # Татьяна Чекавая # Ульяна Мещанская # Фотофакт

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