«Хотим просмотреть наш ближайший резерв». Андрей Воробьёв о первенстве Беларуси по настольному теннису среди игроков до 21 года

Новости Беларуси. Подошло к концу первенство Беларуси по настольному теннису среди спортсменов до 21 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В финальный день определились лучшие атлеты в мужском и женском одиночных разрядах.

Всего в битву за награды вступили по 12 юниоров и юниорок из всех регионов страны. К сожалению, по различным причинам не смогли принять участие в турнире сильнейшие. Но от этого трофеи не стали менее ценными. Среди парней не было равных Михаилу Цыгановскому, который без труда одолел всех соперников. Отметим, что юноша входит в состав национальной команды.