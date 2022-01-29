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Отличился Николай Лукашенко. Как прошёл хоккейный матч команды Президента со сборной Могилёвской области?

29 января 2022 13:46
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Новости Беларуси. Жаркие баталии на льду столичной «Олимпик-Арены». Команда Президента одержала четвертую победу на XV хоккейном турнире среди любителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дружина главы государства обыграла команду Могилевской области со счетом 12:4.

Отличился Николай Лукашенко. Как прошёл хоккейный матч команды Президента со сборной Могилёвской области?-1

И если сначала никак не удавалось открыть счет, то уже в середине первого периода болельщикам скучать было некогда. За 4 минуты хозяева площадки четыре раза подряд поразили ворота соперников. Отличился Николай Лукашенко, его успех продолжили Ярослав Чуприс, Денис Курдеко и Дмитрий Юдин. Удача сопутствовала команде и во второй трети матча. И аж пять заброшенных шайб в заключительной 20-минутке. Лучшие игроки сегодняшней встречи – Олег Бондарев и Николай Лукашенко.

Отличился Николай Лукашенко. Как прошёл хоккейный матч команды Президента со сборной Могилёвской области?-4

Александр Матерухин, нападающий команды Могилевской области:
Соперник, как всегда, на уровне, показывают хороший уровень. Но мы стараемся не отставать. Настроение отличное., у ребят всех настроение супер. Подготовка у всех разная: кто-то закончил, а кто-то любитель. Все получают удовольствие.

Отличился Николай Лукашенко. Как прошёл хоккейный матч команды Президента со сборной Могилёвской области?-7

Михаил Грабовский, нападающий команды Президента Беларуси:
На самом деле здорово. У нас будут матчи в сборной скоро с Магнитогорском. И, может, эти же болельщики придут поддержать нашу команду.

Отличился Николай Лукашенко. Как прошёл хоккейный матч команды Президента со сборной Могилёвской области?-10

– Я пришла болеть за папу.
– Очень классно, атмосфера классная, праздничная, спортивная.

Отличился Николай Лукашенко. Как прошёл хоккейный матч команды Президента со сборной Могилёвской области?-13

Суббота есть суббота  для отдыха, для спорта, для движения, для настроения.

Отличился Николай Лукашенко. Как прошёл хоккейный матч команды Президента со сборной Могилёвской области?-16

По традиции самые активные болельщики уехали с матча с подарками от команды Президента. Следующий раз ледовая дружина главы государства сыграет против хоккеистов Гродненской области 12 февраля.

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