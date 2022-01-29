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Хоккей. На Олимпиаде золотые награды могут получить две сборные

29 января 2022 19:29
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Международный олимпийский комитет обнародовал особые правила хоккейного турнира на зимних Играх в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хоккей. На Олимпиаде золотые награды могут получить две сборные-1

Есть вариант, при котором триумфаторами станут сразу две команды. Это случится, если дружины, которые должны сыграть в битве за третье место в финальном матче, не смогут выставить на решающие игры 15 полевых хоккеистов и двух вратарей из-за коронавирусной инфекции. Тогда дуэли отменят. А оба финалиста получат олимпийское золото, а участники полуфиналов – бронзовые награды. При этом если кто-то один не сможет сыграть в главном противостоянии, то его заменит победитель поединка за бронзу.

# Зимняя Олимпиада # Фотофакт

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