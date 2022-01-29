Хоккей. На Олимпиаде золотые награды могут получить две сборные

Есть вариант, при котором триумфаторами станут сразу две команды. Это случится, если дружины, которые должны сыграть в битве за третье место в финальном матче, не смогут выставить на решающие игры 15 полевых хоккеистов и двух вратарей из-за коронавирусной инфекции. Тогда дуэли отменят. А оба финалиста получат олимпийское золото, а участники полуфиналов – бронзовые награды. При этом если кто-то один не сможет сыграть в главном противостоянии, то его заменит победитель поединка за бронзу.