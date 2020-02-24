Без снега и кросс вместо лыж. Как прошёл гомельский этап «Снежного снайпера»

Новости Беларуси. 24 февраля в Гомеле прошел областной этап главного старта сезона «Снежный снайпер». Правда, при плюсовой температуре и полном отсутствии снега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смонтированное на биатлонном комплексе «Сож» оборудование оказалось бессильно – заготовить искусственный снег в нужном для трассы объеме не удалось. Кросс вместо лыж – замена неравноценная, но эмоций на финише хватило всем.

– Трасса хорошо, только на пригорке сил много тратится. А так все хорошо.

– Что для вас биатлон?

– Ну, не знаю. Для меня это как образ жизни, что ли.

Впервые на этой трассе, понравилось все.

Я любые соревнования жду с нетерпением. Спорт – это всегда хорошо.

Марина Рудакова, учитель средней школы № 9 Мозыря:

Огневой рубеж бесподобно хорошо продуман, удобно для детей. Сама трасса, хорошая маркировка, судейская бригада – все здорово.

Из-за отсутствия снега организаторы приняли решение не проводить эстафету и ограничились только спринтом. Таким образом сразу в трех возрастных категориях соревнования уложились в один день.

Андрей Карась, главный судья соревнований:

Не хватило морозных дней, чтобы нужное количество снега и уложить трассу. Конечно, разочарованы: районные этапы проводили без снега, на область приехали без снега. Но на республиканские соревнования, на финальный этап, сборная области выйдет и будет бороться за награды в «Раубичах» со снегом и с настоящей стрельбой. С настоящим биатлоном.

По итогам областных соревнований будет сформирована сборная команда, которая представит регион на республиканском уровне.