Николай Козеко: надеюсь увидеть синхронные прыжки в олимпийской программе

Новости Беларуси. В «Раубичах» завершился этап Кубка мира по фристайлу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревнования проходили на протяжении двух дней. В субботу, 22 февраля, были разыграны комплекты медалей у мужчин и женщин в индивидуальных прыжках. Золотые награды выиграли австралийка Лора Пилл и американец Джастин Шенефельд. Белорусские лыжные акробаты оказались вдали от пьедестала почета. Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу про этап КМ в «Раубичах»: хотелось бы, конечно, чтобы более успешно выступили В воскресенье, 23 февраля, были названы лучшие в неолимпийском виде программы – синхронных прыжках. У мужчин наши Макар Митрофанов и Игорь Дрибенков заняли третье место.

Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:

Очень перспективный вид, и в недалеком будущем мы увидим его уже в программе Олимпиады. По крайней мере, я надеюсь. Это наша инициатива, Белорусской федерации фристайла, развивать и показать этот вид спорта международной общественности. Ну и как вы сами видите, он вызывает наибольший интерес как наиболее красивый и доступный для понимания и для зрителей.