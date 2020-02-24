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Николай Козеко: надеюсь увидеть синхронные прыжки в олимпийской программе

24 февраля 2020 19:38
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Новости Беларуси. В «Раубичах» завершился этап Кубка мира по фристайлу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Николай Козеко: надеюсь увидеть синхронные прыжки в олимпийской программе-1

Соревнования проходили на протяжении двух дней. В субботу, 22 февраля, были разыграны комплекты медалей у мужчин и женщин в индивидуальных прыжках. Золотые награды выиграли австралийка Лора Пилл и американец Джастин Шенефельд. Белорусские лыжные акробаты оказались вдали от пьедестала почета.

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В воскресенье, 23 февраля, были названы лучшие в неолимпийском виде программы – синхронных прыжках. У мужчин наши Макар Митрофанов и Игорь Дрибенков заняли третье место.

Николай Козеко: надеюсь увидеть синхронные прыжки в олимпийской программе-4

Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:
Очень перспективный вид, и в недалеком будущем мы увидим его уже в программе Олимпиады. По крайней мере, я надеюсь.

Это наша инициатива, Белорусской федерации фристайла, развивать и показать этот вид спорта международной общественности.

Ну и как вы сами видите, он вызывает наибольший интерес как наиболее красивый и доступный для понимания и для зрителей.

Николай Козеко: надеюсь увидеть синхронные прыжки в олимпийской программе-7

Следующий этап Кубка мира пройдет в Казахстане в эту пятницу.

# Кубок мира по фристайлу # Николай Козеко # Фотофакт

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