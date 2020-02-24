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Ёжик Спайки. Как будет дорабатываться маскот ЧМ по хоккею-2021

24 февраля 2020 19:20
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Новости Беларуси. Ежик Спайки – официальный талисман чемпионата мира по хоккею, который в 2021 году совместно примут Беларусь и Латвия, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ёжик Спайки. Как будет дорабатываться маскот ЧМ по хоккею-2021-1

24 февраля в Национальном олимпийском комитете организаторы турнира подвели итоги конкурса на создание главного символа хоккейного первенства. Заявки присылали как профессиональные художники и дизайнеры, так и просто любители хоккея. Суммарно на конкурсе было представлено более сотни работ.

Ёжик Спайки. Как будет дорабатываться маскот ЧМ по хоккею-2021-4

В топ-3 по мнению жюри вошли Енот Гуляка, Еж и Енот Рими. Однако объявленного талисмана – Ежа Спайки – не было среди конкурсантов. Этот образ доработали представители агентства DAB. Их конкурсная работа – Енот Гуляка – была признана лучшей в графическом исполнении.

Ёжик Спайки. Как будет дорабатываться маскот ЧМ по хоккею-2021-7

Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Мы должны были удовлетворить и формат англоязычной аудитории европейской, 50-процентной латышской составляющей. Поэтому в компиляции такого подхода. Наверное, эта неуступчивость, колючесть, характерна для наших команд. В большей степени для Латвии в последнее время, к сожалению – для нас к сожалению. Но я думаю, что к 2021 году мы такие же будем колючие и неуступчивые по отношению ко всем соперникам.

Ёжик Спайки. Как будет дорабатываться маскот ЧМ по хоккею-2021-10

Никита Устинович, директор креативного агентства DAB:
Эта визуализация маскота еще будет дорабатываться много раз. В том числе персонаж будет переведен в 3D, персонаж будет адаптирован для видеороликов, для различных носителей. По сути, это beauty shot, так называемая драфтовая визуализация, которая просто анонсирует Ежа как персонажа.

Ёжик Спайки. Как будет дорабатываться маскот ЧМ по хоккею-2021-13

Ранее были названы победители зрительского голосования: белорусам больше всего понравился талисман Майский жук Хрущ, латвийцам – Еж. Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет с 7 по 23 мая.

Ёжик Спайки. Как будет дорабатываться маскот ЧМ по хоккею-2021-16

# Чемпионат мира по хоккею # Геннадий Савилов # Никита Устинович # Фотофакт

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