Ёжик Спайки. Как будет дорабатываться маскот ЧМ по хоккею-2021

Новости Беларуси. Ежик Спайки – официальный талисман чемпионата мира по хоккею, который в 2021 году совместно примут Беларусь и Латвия, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

24 февраля в Национальном олимпийском комитете организаторы турнира подвели итоги конкурса на создание главного символа хоккейного первенства. Заявки присылали как профессиональные художники и дизайнеры, так и просто любители хоккея. Суммарно на конкурсе было представлено более сотни работ.

В топ-3 по мнению жюри вошли Енот Гуляка, Еж и Енот Рими. Однако объявленного талисмана – Ежа Спайки – не было среди конкурсантов. Этот образ доработали представители агентства DAB. Их конкурсная работа – Енот Гуляка – была признана лучшей в графическом исполнении.

Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Мы должны были удовлетворить и формат англоязычной аудитории европейской, 50-процентной латышской составляющей. Поэтому в компиляции такого подхода. Наверное, эта неуступчивость, колючесть, характерна для наших команд. В большей степени для Латвии в последнее время, к сожалению – для нас к сожалению. Но я думаю, что к 2021 году мы такие же будем колючие и неуступчивые по отношению ко всем соперникам.

Никита Устинович, директор креативного агентства DAB:

Эта визуализация маскота еще будет дорабатываться много раз. В том числе персонаж будет переведен в 3D, персонаж будет адаптирован для видеороликов, для различных носителей. По сути, это beauty shot, так называемая драфтовая визуализация, которая просто анонсирует Ежа как персонажа.