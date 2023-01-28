«Без промахов не обошлось». Антон Смольский завоевал серебро гонки преследования Кубка Содружества

Новости Беларуси. Белорус Антон Смольский завоевал серебро гонки преследования пятого этапа Кубка Содружества по биатлону в Раубичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он демонстрировал неплохой темп на дистанции, но проблемы возникли со стрельбой. Три штрафных круга пришлось преодолеть после огневых рубежей. А на финишном круге завязалась серьезная борьба за серебро, из которой наш спортсмен вышел победителем, обогнав ближайшего соперника на одну десятую секунды.

Антон Смольский, серебряный призер гонки преследования:

Идеальная погода, классная трасса, классное скольжение. И было только в удовольствие бежать. Борьба на финишном круге была тактическая, и мы менялись после каждых 500 метров дистанции. И было непонятно до последней черты. Тактика была одна: чисто стрелять, быстро бежать, но, к сожалению, без промахов не обошлось, и пришлось бороться до последних метров.