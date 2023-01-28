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«Без промахов не обошлось». Антон Смольский завоевал серебро гонки преследования Кубка Содружества

28 января 2023 11:42
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Новости Беларуси. Белорус Антон Смольский завоевал серебро гонки преследования пятого этапа Кубка Содружества по биатлону в Раубичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Без промахов не обошлось». Антон Смольский завоевал серебро гонки преследования Кубка Содружества-1

Он демонстрировал неплохой темп на дистанции, но проблемы возникли со стрельбой. Три штрафных круга пришлось преодолеть после огневых рубежей. А на финишном круге завязалась серьезная борьба за серебро, из которой наш спортсмен вышел победителем, обогнав ближайшего соперника на одну десятую секунды.

«Без промахов не обошлось». Антон Смольский завоевал серебро гонки преследования Кубка Содружества-4

Антон Смольский, серебряный призер гонки преследования:
Идеальная погода, классная трасса, классное скольжение. И было только в удовольствие бежать. Борьба на финишном круге была тактическая, и мы менялись после каждых 500 метров дистанции. И было непонятно до последней черты. Тактика была одна: чисто стрелять, быстро бежать, но, к сожалению, без промахов не обошлось, и пришлось бороться до последних метров.

«Без промахов не обошлось». Антон Смольский завоевал серебро гонки преследования Кубка Содружества-7

На этом соревновательная программа субботы, 28 января, не завершается. В 14:00 лучших в пасьюте определят девушки.

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# Биатлон # Антон Смольский # Фотофакт

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