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Теннис. Финал Australian Open. Арина Соболенко играет с Еленой Рыбакиной – итоги первых двух сетов

28 января 2023 10:38
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Последняя информация с теннисных кортов Австралии. Мы болеем за нашу Арину Соболенко, которая впервые в карьере сражается за победу в финале престижного турнира серии «Большого шлема», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теннис. Финал Australian Open. Арина Соболенко играет с Еленой Рыбакиной – итоги первых двух сетов-1

Мотивации у белорусской теннисной тигрицы хватало, баланс личных встреч также в пользу Арины, но сегодняшний поединок для нашей спортсменки поначалу складывался не лучшим образом. Первый сет остался за соперницей Еленой Рыбакиной – 6:4. Представительница Казахстана выглядела рациональной и собранной.

Теннис. Финал Australian Open. Арина Соболенко играет с Еленой Рыбакиной – итоги первых двух сетов-4

Во втором сете Арина добавила в свои действия фирменной теннисной агрессии и свободы. Игровое преимущество белоруски стало очевидным. Несмотря на активное умелое сопротивление Рыбакиной, вторая партия осталась за Ариной Соболенко – 6:3. В эти минуты идет борьба в третьей, решающей партии. Что ж, ждем с нетерпением ее победного завершения в пользу нашей страны.

Теннис. Финал Australian Open. Арина Соболенко играет с Еленой Рыбакиной – итоги первых двух сетов-7

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# Теннис # Арина Соболенко # Елена Рыбакина # Фотофакт

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