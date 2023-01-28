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Арина Соболенко обыграла Елену Рыбакину и впервые выиграла Australian Open

28 января 2023 11:37
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В финале наша Арина была сильнее Рыбакиной. Результат матча – 4:6, 6:3, 6:4. Это первая победа белорусской спортсменки в турнире «Большого шлема» в одиночном разряде.

Арина Соболенко обыграла Елену Рыбакину и впервые выиграла Australian Open-1

Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой в Открытом чемпионате Австралии. «Ваша победа – настоящий триумф! Талант, трудолюбие и целеустремленность позволили вам достичь выдающихся результатов и по праву занять достойное место в мировой теннисной элите. Миллионы белорусских болельщиков гордятся вашими достижениями и желают новых ярких побед. Вы продемонстрировали настоящий бойцовский характер и полностью оправдали возложенные на вас надежды!», – говорится в поздравлении.

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# Теннис # Арина Соболенко # Елена Рыбакина # Виктор Лукашенко # Фотофакт

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