Беременная невеста Владимира Кличко шокировала поклонников откровенным фото

Новости США. Несколько дней назад 25-летняя актриса Хайден Панеттьери поразила своих поклонников необычной фотографией. Хайден запечатлена обнаженной, ее лицо разукрашено под тигра. Фото сопровождено подписью «Поздравляю с Хэллоуином!».

Напомним, Панеттьери находится на восьмом месяце беременности. Девушка тяжело переносит беременность и очень расстраивается из-за того, что поправилась.



Молодые люди планировали пожениться в День независимости Украины, 24 августа. Но торжество так и не состоялось. Только спустя несколько месяцев избранница Кличко во всеуслышание рассказала о причинах.

Хайден Панеттьери:

Учитывая все, что происходит сейчас, свадьба – это то, что заботит меня меньше всего. Это случится, когда случится. Честное слово. Я не пойду под венец в свадебном платье с 18 килограммами лишнего веса. Не тот случай.

Смотрите видео: Боди-арт для беременных в Минске – положительные эмоции и маме, и малышу!

По словам Хайден, ей все время хочется есть. Миниатюрная Панеттьери (рост девушки – 153 см) за время беременности поправилась на 18 килограммов, чем очень недовольна.



Хайден Панеттьери:

Мне все время хотелось есть что-то соленое, поэтому я жила на курином супе с лапшой. И я существенно прибавила в весе. Начинала я с 48 килограммов, и угадайте, сколько я вешу сейчас? 66 килограммов.

История любви боксера и актрисы берет начало в 2009 году. Их знакомство началось с фраз: « Ой, ты такой большой!» – « А ты – маленькая».

« Они такие разные, но все же вместе», – говорили друзья. И удивляться было чему. Различий между ними немало: в возрасте – 13 лет, в росте – 45 сантиметров. Их отношения не воспринимали всерьез. «Малышка и гигант», – так окрестила эту парочку пресса. Они на зло всем все чаще появлялись на светских мероприятиях, а папарацци запечатлевали их то на прогулках, то во время шоппинга, то на отдыхе.

В 2011 году они расставались, но весной 2013-го воссоединились и объявили о том, что собираются пожениться. Подробнее читайте здесь.