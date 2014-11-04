Легендарная династия белорусских каратистов вернулась с Чемпионата мира по шотокан каратэ-до, прошедшего в Польше

Легендарная династия белорусских каратистов вернулась с наградами с Чемпионата мира по шотокан каратэ-до, прошедшего недавно в Польше. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» - председатель Белорусской Федерации шотокан каратэ-до, заслуженный тренер Республики Беларусь, мастер спорта, обладатель черного пояса седьмого дана Андрей Вилькин, Светлана Вилькина - заслуженный мастер спорта, многократная чемпионка мира и Европы, обладатель черного пояса шестого дана, Алексей Вилькин - победитель первенства мира и Европы по шотокан каратэ-до, призёр чемпионатов мира, обладатель черного пояса третьего дана и мастер спорта, многократная чемпионка мира и Европы, обладатель черного пояса четвертого дана - Ольга Вилькина.

Расскажите о прошедшем Чемпионате мира. Насколько он был успешен для нашей страны и лично для вас?

Андрей Вилькин, председатель Белорусской Федерации шотокан каратэ-до:

Чемпионат проводился в Польше, в городе Домброва-Гурнича. Он был 22-м по счёту. Всего было 48 стран, 1200 спортсменов. Наша команда была одной из самых многочисленных: у нас выступало 110 спортсменов. Были представлены все регионы Республики Беларусь. Есть чем гордиться: мы заняли в общем Национальном зачёте второе место.

Расскажите, как начиналось каратэ для каждого из вас?

Андрей Вилькин, председатель Белорусской Федерации шотокан каратэ-до:

Начиналось все очень сложно, потому что мы еще росли при Советском Союзе, был «железный занавес»: всю информацию и знания мы собирали буквально «по крупицам». Когда мы начинали, делали очень много ошибок. Детям, конечно, было проще, потому что они шли уже через проложенные дороги. Хочу отметить наших учеников - это Даниил Власов и Артур Апанович, которые тоже выступали в первенстве мира по своему возрасту и завоевали немало наград. У одного из них белый пояс, у второго - желтый. До черного пояса им еще предстоит проделать очень большой путь.

Светлана Вилькина, многократная чемпионка мира и Европы по шотокан каратэ-до:

У меня все очень просто: я влюбилась, и мне нужно было посмотреть, чем занимается человек, которого я люблю, на правильном ли он пути.

Алексей Вилькин, победитель первенства мира и Европы по шотокан каратэ-до:

У нас все просто и лаконично. Выбора никакого не было.

Ольга Вилькина, многократная чемпионка мира и Европы по шотокан каратэ-до:

Я перепробовала все, что могла: занималась и акробатикой, и фристайлом, и на гандбол ходила, и на плавание. В какой-то момент мне папа сказал: «Ты хочешь добиться чего-то серьезного?». Я сказала «да». «Ну тогда придётся выбирать!». Выбор сделала. А дальше все было очень просто: либо ты идёшь на тренировку, либо сидишь с младшим братом.

Светлана, вы тренируете детей. Какой вы тренер: жесткий, или более мягкий?

Светлана Вилькина, многократная чемпионка мира и Европы по шотокан каратэ-до:

И «пряник», и «кнут». Все это есть. Но в основном «пряник», конечно. С возрастом я стала мудрее. Самое главное - здоровье. А для того, чтобы человек был здоров, он должен быть добрым, открытым и не пессимистом. Пессимист всегда прав, а оптимист должен быть всегда ко всему готов. Добро, любовь - и тогда ты всегда будешь здоровым…

В быту каратэ чем-нибудь помогает?

Ольга Вилькина, многократная чемпионка мира и Европы по шотокан каратэ-до:

Реакция срабатывает. Когда из холодильника что-то падает, я это ловлю, а потом думаю: «Боже, как я это сделала?». Я бы очень хотела отдать свою дочь на каратэ, потому что мне нравится то, что мы занимаемся духовным воспитанием и развитием ребёнка. Заходя в зал, мы учим его изначально уважать место, в котором он тренируется. Уважать людей, которые рядом. Уважать тренера. И мы не переходим к серьёзной работе, пока не установится хорошая дисциплина. Точно также все и в семье.

Какая страна на сегодняшний день является лидером по каратэ?

Андрей Вилькин, председатель Белорусской Федерации шотокан каратэ-до:

За все время проведения чемпионатов мира по шотокан картэ-до у нас 891 медаль. Каждая медаль - это определённый подвиг, это целое событие. Чтобы завоевать любую из этих медалей, нужно завоевать очень много труда. Однозначно Беларусь входит в число лидеров по шотокан каратэ-до. Это подтверждается даже тем, что на общем командном зачёте 26 раз мы попадали в тройку сильнейших команд чемпионатов мира и Европы.

В белорусскую сборную входит много представителей разных регионов. Можете назвать один из городов-героев?

Андрей Вилькин, председатель Белорусской Федерации шотокан каратэ-до:

Город-герой у нас в Беларуси один - это Минск, но вообще у нас есть очень сильные клубы в каждом из регионов. Например, в Брестской области - это Пинск. В Гродненской - Гродно, Волковыск, Зельва. В Витебской - Поставы, Могилёвская - Бобруйск, Гомельская - Мозырь. Очень много хороших школ в Минске.

Алексей, Вы преподаете искусство обороны израильского спецназа в Беларуси.

Алексей Вилькин, победитель первенства мира и Европы по шотокан каратэ-до:

Каратэ - это действительно боевое искусство. А та система, которую я преподаю, - это система, и не более. Называется она Крав-мага. С израильского языка - это «контактный бой». Чем она отличается от каратэ? Каратэ - это комплексное искусство, где ты учишься не только бить, но и правильно себя вести, правильно жить. А система Крав-мага намного проще в том плане, что люди учатся выходить из опасных ситуаций, которые могут появиться на улице. В каратэ есть определённый этикет, этика. В Крав-маге такого нет, там есть такое понятие: «как уйти здоровым и целым, когда на тебя направлена какая-то агрессия»…