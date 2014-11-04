Илья Чергейко, стрелок: Нам не хватает внимания прессы в качестве популяризации вида спорта

Стрельба. В Азербайджане прошел финал Кубка мира. Программа «Неделя спорта» на СТВ сочла это хорошим поводом, чтобы обратить внимание на этот вид спорта. На вопросы ведущих программы отвечает белорусский стрелок Илья Чергейко.

Илья, получается, что имена хоккеистов на слуху, имена футболистов тоже. А про стрелков мы как-то мало всего знаем. Хватает ли вам внимания прессы?

Илья Чергейко:

Если честно, мы даже об этом не задумываемся, хватает ли нам внимания прессы.

Вы не избалованы этим вниманием?

Илья Чергейко:

Мы не избалованы. Возможно, нам его не хватает в качестве популяризации нашего вида спорта.

А из рогатки в детстве стрелял?

Илья Чергейко:

Из рогатки стрелял, конечно.

Получалось?

Илья Чергейко:

Устройство было не модернизированное, не очень хорошее. Куда-то попадали.

Как стрелок настраивается? То есть вы должны разозлиться и прийти на стрельбище уже злым, чтобы представлять лицо своего врага и по нему стрелять, или, наоборот, нужно расслабиться, отдохнуть, вздохнуть?

Илья Чергейко:

Каждый настраивается по-своему. Я думаю, вряд ли есть такие стрелки, которые принципиально настраиваются, чтобы приходить злыми на стрельбище. Я думаю, все настраиваются на каких-то хороших положительных эмоциях.

Наша стрельба примечательна еще и тем, помимо всего прочего, что она одна из первых дарит нам лицензии на очередную Олимпиаду. Насколько я знаю, лицензии у наших стрелков уже есть. Вот об этом расскажи, пожалуйста.

Илья Чергейко:

Да, уже две лицензии в пулевой стрельбе наши стрелки белорусские завоевали на чемпионате мира. Первые розыгрыши лицензии проводились. Юрий Щербацевич и Виталий Бубнович завоевали две лицензии на страну.

Еще сколько планируется завоевать? Есть же еще Сергей Мартынов, есть ты, есть Виктория Чайка.

Илья Чергейко:

Планируется чем больше, тем лучше. А как получится, никто не знает. Вообще, если оценивать реально шансы, я думаю, 8-9 лицензий у нас есть шансы завоевать. Еще будут проводится пять отборов, пять соревнований, на которых будут разыгрываться лицензии. Будем стараться.

Скажите, пожалуйста, наверное, сейчас вы и ваши коллеги активно тренируетесь. А есть где тренироваться?

Илья Чергейко:

Для национальной команды, в принципе, есть где тренироваться. Находим тиры, в частности, тиры за границей. Мы тренируемся в основном в Беларуси, в Бресте. Там построили тир, отвечающий всем нормам, которые нужны.

За границей в Бресте? Это во Франции что ли?

Илья Чергейко:

Нет. Если в Беларуси, то мы тренируемся в Бресте. А в основном, так как у нас в стране пока что нет открытого стрельбища, мы тренируемся во Франкфурте, на Одере, в Германии.

Неужели так трудно построить открытое стрельбище? Это большие материальные затраты?

Илья Чергейко:

Вы знаете, я не строитель, не могу говорить об этом, но мне кажется, что это намного проще построить, чем какой-то спортивный комплекс. Для этого много не нужно. Естественно, нужно какое-то финансирование. Но все процедуры у нас делаются очень тяжело. У нас строится, реконструируется, точнее, тир, у нас подходит к концу и планируется сдача в декабре открытого тира, где мы уже будем готовиться ко всем соревнованиям. На этом стрельбище, которое должно открыться.

Слава богу, кажется, стрельба вполне заслужила свою базу и свой тир. Как открытый, так и закрытый. Правильно?

Илья Чергейко:

Я думаю, что этого будет даже мало. Открытый тир построят, но кто на нем будет тренироваться.

Аппетит приходит во время еды. Правильно. Что еще нужно стрелкам?

Илья Чергейко:

Я думаю, чем больше стрельбищ, тем лучше. Хотя бы минимальных.

Илья, скажите, у вас несчастные случаи на стройке были?

Илья Чергейко:

В смысле, на тренировках?

Да.

Илья Чергейко:

У меня лично не было таких несчастных случаев. У нас, как правило, если несчастный случай, то это серьезно.

Поэтому тщательно готовятся. А я из сюжета сделала другой вывод: все-таки стрельба – недешевый, не бюджетный вид спорта – сколько стоят патроны. Слышала такую историю, что Сергей Мартынов припас патроны еще с советских времен и теперь ими пользуется. Это правда?

Илья Чергейко:

Да, в советское время производили одни из лучших патронов в мире. И советская сборная ими стреляла. Поэтому очень много патронов было произведено для сборных. Теперь, сохранились они или уже растратили все запасы этих патронов, непонятно. Но у Мартынова они есть.

Стреляем разными патронами. В основном полагаться на старые патроны не стоит, потому что не известно, как они хранились, какого они качества стали.

А вы сами приобретаете патроны или вам выдается на каждую стрельбу определенное количество патронов? Вы должны отчитаться потом.

Илья Чергейко:

Нам выдаются патроны на сборе, непосредственно, когда мы готовимся к соревнованиям. Нам выдается определенное количество на соревнования и на тренировки. И мы уже сами распоряжаемся.

В принципе хватает?

Илья Чергейко:

Национальной команде хватает патронов. Но буквально месяц назад закупили партию патронов. Только национальная команда имела патроны. Хорошие. Школы, детско-юношеские школы, школы высшего спортивного мастерства – очень большая проблема стояла у них с патронами.

Есть с этим проблемы?

Илья Чергейко:

Есть проблемы, но они решаются, закупаются новые патроны.

Я сейчас подумал о том, что идет зима, идет снег. Илья, вы на лыжах хорошо стоите? Может, вас в биатлон отправить? А то у нас там никто, по-моему, стрелять хорошо из мужчин-биатлонистов не умеет.

Илья Чергейко:

Стою на лыжах я хорошо, а вот ездить, к сожалению, как наши лыжники еще не научился.

А в тире мишек выигрываете?

Илья Чергейко:

Последний раз я стрелял в таком тире года три назад. Да, я выиграл игрушку. Если бы я пришел со своей винтовкой, уверен, что выиграл бы. Там не сильно большой результат нужен для этого. Но с того оборудования, которое имелось там, еле-еле, повезло, будем так говорить. Так что я выиграл эту игрушку.

Илья, если позволишь, вопрос немножко с философским наплывом. Ты довольно рано стал показывать высокие результаты. И есть такой великолепный стрелок Константин Лукашик, который в 16 лет стал Олимпийским чемпионом в Барселоне. Правда, после этого он, увы, больших высот, олимпийских я имею в виду, не достиг. Ты не боишься, что с тобой может произойти что-то такое. Олимпийским чемпионом ты пока, правда, не стал. Не боишься такого какого-то упадка в результатах?

Илья Чергейко:

Про такие вещи я еще не задумывался. Я еще Олимпийские игры не выиграл. Тяжело говорить. У меня еще все впереди. Цель пока что стоит одна. Возможно, это одна медаль, а потом, на следующей Олимпиаде, две медали, так как у нас несколько упражнений. Будем расти. Я думаю, когда я достигну первой своей цели, будем ставить новые цели и задачи. И как Мартынов: пока могу стрелять, буду стрелять.

А Мартынов для тебя – это кумир в стрельбе? Или есть кто-то еще за рубежом, какой-то спортсмен? Или советских времен?

Илья Чергейко:

Очень интересно наблюдать за китайскими спортсменами в нашем виде спорта, причем за всеми. Но Сергей Мартынов является кумиром.

А почему за китайскими очень интересно наблюдать?

Илья Чергейко:

Когда приезжаешь на соревнования, очень долгое время ездишь на соревнования, китайские спортсмены меняются, их очень много.

Их, наверное, больше, чем у нас патронов?

Илья Чергейко:

Патронов – не знаю, как. Но винтовок у нас столько нет, сколько китайских стрелков. Они меняются, и за каждым очень интересно смотреть. Я не знаю, как они обучают своих спортсменов, их методики, но очень интересно наблюдать, потому что они в основном очень молодые. Сейчас лучший стрелок в мире – это молодой спортсмен, еще юниор. Он выиграл и чемпионат мира, и Кубки мира, и рекорд мира у юниоров установил. Он сейчас самым стабильным стрелком является в одном упражнении. А в других упражнениях – другие китайские стрелки. И в каждом упражнении есть свой китайский стрелок, который стреляет хорошо. И он постоянно меняется. Нет такого спортсмена. Вот у нас Сергей Мартынов уже 20 лет ездит, 20 лет он лучший в мире. У них таких стрелков очень мало, но есть такие стрелки, которые ездят по 10-15 лет.