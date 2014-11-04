Сборная Беларуси по хоккею под руководством Владимира Крикунова проводит тренировочный сбор в Минске

Новости Беларуси. Новый вызов для белорусской хоккейной дружины. Игроки нашей команды в рамках своего первого тренировочного сбора встретились в Минске. Под началом нового-старого тренера белорусов Владимира Крикунова состав собрался пока что совсем не оптимальный. Вся команда – десант из национального первенства.

Однако был замечен и КХЛовец. Присутствовал на тренировке лишь недавно вызванный в сборную Андрей Степанов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Андрей Степанов, нападающий сборной Беларуси по хоккею:

С удовольствием принял вызов в сборную, тем более в клубе пока особо доверием не жалуют. Поэтому почему бы и нет.

Пока в Континентальной Хоккейной Лиге будет продолжаться борьба, белорусская дружина, пусть и в экспериментальном составе, отправится в Любляну, где сыграет в рамках Еврочеленджа. Соперниками белорусов будут японцы, австрийцы и хозяева – словенцы.

Говорить о победах пока не стоит. Владимир Крикунов просит дать время для работы, ведь пока этими ребятами он не очень доволен.

Владимир Крикунов, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Есть у ребят очень большой технический брак, нехарактерный для сборной. Но это элементарная работа, с ними надо заниматься. Время нужно. За три дня мы это не поставим, но, по крайней мере, мы им это говорим, объясняем, нацеливаем, что отвечает за пас тот, кто его дает, а не тот, кто открывается.