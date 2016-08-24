Новости Украины. Украина празднует 24 августа День независимости, а вчера эта страна отметила День государственного флага. Провозглашен был государственный суверенитет этой страны 25 лет тому назад.

В связи с круглой датой в Киеве планируется проведение масштабных праздничных мероприятий. Чуть больше часа тому назад в Софии Киевской прошла торжественная молитва о мире и процветании государства с участием руководства Украины. Около получаса тому назад начался военный парад, в котором принимает участие около двух сотен единиц военной техники. Народные гуляния продолжатся, как ожидается, до самой поздней ночи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С Днем Независимости Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил главу Украины Петра Порошенко.