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Украина празднует 24 августа День независимости

24 августа 2016 07:17
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Новости Украины. Украина празднует 24 августа День независимости, а вчера эта страна отметила День государственного флага. Провозглашен был государственный суверенитет этой страны 25 лет тому назад.

В связи с круглой датой в Киеве планируется проведение масштабных праздничных мероприятий. Чуть больше часа тому назад в Софии Киевской прошла торжественная молитва о мире и процветании государства с участием руководства Украины. Около получаса тому назад начался военный парад, в котором принимает участие около двух сотен единиц военной техники. Народные гуляния продолжатся, как ожидается, до самой поздней ночи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С Днем Независимости Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил главу Украины Петра Порошенко.

# Праздничные даты

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