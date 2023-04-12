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Белтелерадиокомпания запустила фирменный спортивный интернет-портал sport5.by

12 апреля 2023 11:11
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Белтелерадиокомпания в среду, 12 апреля, представила новый спортивный интернет-портал sport5.by. Ресурс уже доступен для жителей Беларуси, завтра интернет-площадка будет работать для любителей спорта со всего мира.

Белтелерадиокомпания запустила фирменный спортивный интернет-портал sport5.by-1

Фото: Белтелерадиокомпания

По словам председателя Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта, десятки корреспондентов работают в телевизионном эфире и обладают огромным количеством информации. Она должна появляться, но эфирный формат не всегда позволяет делать это в полном объеме. Новый ресурс позволяет круглосуточно выдавать все, что известно о белорусском и мировом спорте.

Площадка будет собирать весь спортивный контент Белтелерадиокомпании в одном месте. Помимо новостей, ресурс будет показывать трансляции. Эксклюзивной особенностью сайта станет онлайн-просмотр каналов «Беларусь 5» и «Беларусь 5. Интернет».

# Телевидение в Беларуси # Иван Эйсмонт

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