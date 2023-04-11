В Минске стартовал международный товарищеский турнир по гандболу среди женских команд

В Доме гандбола стартовал международный товарищеский турнир, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в нем принимают четыре женских коллектива. Три из Беларуси и один из России.

В первый день прошли два поединка. Наша молодежная сборная, составленная из игроков до 19 лет, сыграла против сверстниц из России. К сожалению, результат себе в актив белоруски занести не могут. Гости столицы оказались сильнее – 34:14. Во второй дуэли наша национальная команда взяла вверх над сборной клубов Беларуси – 36:27. Матч прошел в упорной борьбе. В первой половине дружины шли вровень. Викторию удалось вырвать во втором тайме. Отметим, на этом турнире победы не стоят во главе угла. Гораздо важнее получить соревновательный опыт, которого сейчас так не хватает.

Александр Сытько, главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу:

Как говорил классик, если ты хочешь научиться плавать, нужно плавать. Точно так же и у нас: если хочешь играть, необходимо играть. К сожалению, у нас количество соперников ограничено, и нам приходится в таких узких рамках пытаться сделать какой-то определенный турнир. Нами была приглашена молодежная сборная России, за что спасибо отдельное ее тренерам и руководству федерации России, за то, что они откликнулись на нашу просьбу, приехали. Цель турнира одна – поиграть, обменяться опытом, данными, увидеть свои ошибки, сделать выводы и двигаться дальше.