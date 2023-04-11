В открытом Кубке Беларуси по спортивной гимнастике принимают участие 19 команд из Союзного государства

На открытый Кубок Беларуси по спортивной гимнастике, который стартовал в спорткомплексе «Стайки», заявилось 19 дружин из Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимают участие около 100 спортсменов.
На открытый Кубок Беларуси по спортивной гимнастике, который стартовал в спорткомплексе «Стайки», заявилось 19 дружин из Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимают участие около 100 спортсменов.
Среди них – сильнейшие гимнасты планеты. Отметим чемпионок Олимпийских игр в Токио Викторию Листунову и Владиславу Уразову. У мужчин свои навыки продемонстрирует новоиспеченный российский лидер Даниел Маринов.
Валерий Алфосов, старший тренер сборной России по спортивной гимнастике:
Сейчас рассматриваются новые правила уже другого олимпийского цикла. Это мы все обсуждаем, для нас это интересно, для спортсменов интересно. И такие встречи белорусской и российской команд очень благоприятно действуют и помогают нам всем расти, поднимать свой уровень в нашей профессии.
Недавно сборная Беларуси принимала участие в чемпионате России. Наш лидер, призер чемпионата Европы Егор Шарамков, не смог проявить себя на выезде, и сейчас у него есть возможность реабилитироваться в родных стенах.
Егор Шарамков, призер чемпионата Европы по спортивной гимнастике:
На чемпионате России у меня были снаряды, которые не получились, но вот сейчас надо для себя показать, что я все-таки могу их делать. Конкуренция, конечно, важна, но авторитет не сильно давит, потому что я уже как самый старший выступал и на чемпионатах мира, и на Европе. Там были тоже достаточно титулованные спортсмены. Поэтому я к этому отношусь гораздо спокойнее, чем все остальные. Я бы хотел выиграть вольный прыжок.
В первый соревновательный день в командном многоборье у мужчин победа досталась «России-1». В индивидуальном не было равных Даниелу Маринову, лучший из белорусов – Егор Шарамков – на шестой позиции. 12 апреля на ковер выйдут женщины.