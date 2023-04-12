Представители МВД Беларуси завоевали 3 место на соревнованиях по рукопашному бою в Москве

Медальный успех. В Москве состоялся этап Кубка мира по рукопашному бою «Кубок дружбы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итог соревнований для нашей сборной – третье общекомандное место. Отличились спортсмены – сотрудники спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз».

Залогом высоких результатов стала ежедневная работа в рамках профподготовки. Всего в российскую столицу приехали представители 21-й страны. Большинство – из силовых ведомств.

Дмитрий Каравай, председатель Белорусской федерации рукопашного боя и смешанных единоборств:

Будем продолжать бороться, продолжать наращивать свои темпы, свои обороты, чтобы мы уже бились непосредственно за первые места.