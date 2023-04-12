Прямой эфир

Представители МВД Беларуси завоевали 3 место на соревнованиях по рукопашному бою в Москве

12 апреля 2023 07:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Медальный успех. В Москве состоялся этап Кубка мира по рукопашному бою «Кубок дружбы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итог соревнований для нашей сборной – третье общекомандное место. Отличились спортсмены – сотрудники спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз».

Представители МВД Беларуси завоевали 3 место на соревнованиях по рукопашному бою в Москве-1

Залогом высоких результатов стала ежедневная работа в рамках профподготовки. Всего в российскую столицу приехали представители 21-й страны. Большинство – из силовых ведомств.

Представители МВД Беларуси завоевали 3 место на соревнованиях по рукопашному бою в Москве-4

Дмитрий Каравай, председатель Белорусской федерации рукопашного боя и смешанных единоборств:
Будем продолжать бороться, продолжать наращивать свои темпы, свои обороты, чтобы мы уже бились непосредственно за первые места.

Представители МВД Беларуси завоевали 3 место на соревнованиях по рукопашному бою в Москве-7

Кроме соревновательного аспекта, турнир стал отличной возможностью пообщаться и наладить профессиональные контакты. С каждым годом уровень соперничества в этом виде спорта возрастает: сотрудники повышают мастерство, совершенствуются, на смену ветеранам приходят молодые амбициозные атлеты.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске стартовал международный товарищеский турнир по гандболу среди женских команд
11 апреля 2023 19:38

В Минске стартовал международный товарищеский турнир по гандболу среди женских команд

В открытом Кубке Беларуси по спортивной гимнастике принимают участие 19 команд из Союзного государства
11 апреля 2023 19:35

В открытом Кубке Беларуси по спортивной гимнастике принимают участие 19 команд из Союзного государства

Вторым финалистом волейбольного чемпионата Беларуси стал минский «Строитель»
11 апреля 2023 19:32

Вторым финалистом волейбольного чемпионата Беларуси стал минский «Строитель»