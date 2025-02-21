Прямой эфир

Хакеісты мінскага «Дынама» разграмілі маскоўскіх аднаклубнікаў – 0:5

21 февраля 2025 20:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Хакеісты мінскага «Дынама» правялі чарговы гасцявы паядынак у КХЛ матчам супраць маскоўскіх аднаклубнікаў. 

У гэтым сезоне каманды сустракаліся тройчы – у двух матчах мацней былі масквічы, а напрыканцы снежня мінулага года «зубры» атрымалі мінімальную перамогу – 1:0. 

Вынік сённяшняга паядынка – перамога мінскага «Дынама», 0:5.

Хакеісты мінскага «Дынама» разграмілі маскоўскіх аднаклубнікаў – 0:5-2

Дзмітрый Квартальнаў, галоўны трэнер ХК «Дынама-Мінск»:
Конечно, доволен. Здесь «Динамо», по-моему, на ноль мы никогда не играли здесь. Хороший второй период, третий период, без нервотрепки провели этот матч. Дисциплина. Предупреждали, будут искать удаления, у нас тяжелый выезд. Игра через день, тем более она дневная, определенные люди играют в меньшинстве. Очень здорово играет «Динамо» в большинстве. Здесь, в общем-то, очень серьезные силы. 

Чарговы матч каманда Дзмітрыя Квартальнава правядзе ў нядзелю супраць маскоўскага «Спартака».

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Футбалісты мінскага «Дынама» будуць змагацца з «Нёманам» за Суперкубак Беларусі
21 февраля 2025 19:00

Футбалісты мінскага «Дынама» будуць змагацца з «Нёманам» за Суперкубак Беларусі

Каманда Расіі стала пераможцам футбольнага турніру «Кубак Развіцця – 2025»
21 февраля 2025 18:51

Каманда Расіі стала пераможцам футбольнага турніру «Кубак Развіцця – 2025»

Беларускія спартсмены ў другі дзень ЧБ па сінхронным плаванні разыгралі 2 камплекта ўзнагарод
21 февраля 2025 18:49

Беларускія спартсмены ў другі дзень ЧБ па сінхронным плаванні разыгралі 2 камплекта ўзнагарод