Хакеісты мінскага «Дынама» разграмілі маскоўскіх аднаклубнікаў – 0:5

Дзмітрый Квартальнаў, галоўны трэнер ХК «Дынама-Мінск»:

Конечно, доволен. Здесь «Динамо», по-моему, на ноль мы никогда не играли здесь. Хороший второй период, третий период, без нервотрепки провели этот матч. Дисциплина. Предупреждали, будут искать удаления, у нас тяжелый выезд. Игра через день, тем более она дневная, определенные люди играют в меньшинстве. Очень здорово играет «Динамо» в большинстве. Здесь, в общем-то, очень серьезные силы.

Чарговы матч каманда Дзмітрыя Квартальнава правядзе ў нядзелю супраць маскоўскага «Спартака».