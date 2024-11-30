Алёна Фалей вышла в финал теннисного турнира в Японии

Алена Фалей вышла в финал теннисного турнира категории ITF в Японии. Белоруска, занимающая 199-е место планетарного топа, одолела менее рейтинговую Лян Ен-Шуо из Тайваня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В сегодняшнем матче 1/2 наша спортсменка выиграла первый сет с результатом 6:2, а во второй партии при счете 2:1 в пользу Фалей соперница не смогла продолжить борьбу. В решающем поединке Алена встретится с американкой Хиной Иноуэ. Выходом в финал турнира Фалей на 99 % обеспечила себе первое в карьере участие в турнире Большого шлема Australian Open.