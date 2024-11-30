Молодёжная женская сборная Беларуси по футболу не оставила шансов соперницам из Черногории

Молодежная женская сборная Беларуси по футболу во втором матче квалификации чемпионата Европы-2024/25 не оставила шансов соперницам из Черногории, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вероника Калюта открыла счет в поединке на 5-й минуте, реализовав пенальти. А совсем скоро Анастасия Ковалева удвоила преимущество отечественной сборной. Второй тайм также прошел с превосходством наших девушек. Калюта оформила дубль, а Ксения Яцынович довела счет до крупного. Как итог уверенная победа белорусской дружины – 4:0. Подопечные Владимира Шиндикова занимают первую строчку в своей группе.