Хоккей. Команда Президента Беларуси обыграла сборную Гомельской области

Команда Президента Беларуси обыграла сборную Гомельской области в матче республиканской хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Поединок прошел в Ледовом дворце Жлобина. Соревнования традиционные и проводятся уже в 18-й раз.

Счет в матче открыла дружина Александра Лукашенко на 6-й минуте, а дальше команда свое преимущество только наращивала и добилась комфортного отрыва в четыре шайбы. Ближе к середине второго отрезка гомельчане реализовали лишнего и сумели сократить отставание. И несмотря на все усилия команд порадовать болельщиков результативными моментами, больше цифры на табло этом периоде не менялись.

В заключительной трети коллективы по разу поразили ворота друг друга. Как итог уверенная победа команды Президента – 5:2. Лучшими игроками противостояния стали Игорь Брикун и Владислав Точилкин.