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«Витэн» выиграл первый круг чемпионата Беларуси по мини-футболу

13 декабря 2022 15:07
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Новости Беларуси. «Витэн» выиграл первый круг чемпионата Беларуси по мини-футболу. В 10 матчах оршанцы одержали 9 побед и один раз сыграли вничью. Второе и третье места в таблице делят ВРЗ и «Столица», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Витэн» выиграл первый круг чемпионата Беларуси по мини-футболу-1

Горожане накануне нокаутировали светлогорский ЦКК – 8:3. В рядах победителей по дублю оформили сразу трое исполнителей. Это Шведко, Пискун и Козел. Интересно, что на четвертом месте тоже двоевластие. По 16 зачетных пунктов имеют БЧ и «УВД-Динамо». Второй круг национального первенства начнется в предстоящие выходные

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# Мини-футбол # Дмитрий Шведко # Артем Козел # Владимир Пискун # Фотофакт

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