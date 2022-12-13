Новости Беларуси. «Витэн» выиграл первый круг чемпионата Беларуси по мини-футболу. В 10 матчах оршанцы одержали 9 побед и один раз сыграли вничью. Второе и третье места в таблице делят ВРЗ и «Столица», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Горожане накануне нокаутировали светлогорский ЦКК – 8:3. В рядах победителей по дублю оформили сразу трое исполнителей. Это Шведко, Пискун и Козел. Интересно, что на четвертом месте тоже двоевластие. По 16 зачетных пунктов имеют БЧ и «УВД-Динамо». Второй круг национального первенства начнется в предстоящие выходные