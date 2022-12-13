«Хотим выстроить единую систему». В Минске проходит семинар для хоккейных тренеров

Новости Беларуси. Белорусская федерация хоккея запустила новый республиканский проект. Третий раз, начиная с лета, в Минске проходит кемп по повышению квалификации тренеров-преподавателей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В столицу на пару дней приезжают коучи СДЮШОР И ДЮСШ, чтобы узнать о новых тенденциях в подготовке юных спортсменов, а также обменяться опытом. Участники разделены на две группы: тренеры полевых игроков и специалисты по голкиперам. Стражи ворот – это узкая специализация. Их хоккеисты неформально называют отдельным видом спорта. Получить бесценную практику в столицу прибыли 17 тренеров и 14 вратарей из разных регионов Беларуси. Эти ребята четвертого и пятого годов обучения.

Дмитрий Журавский, тренер вратарей ХК «Динамо-Минск»:

Хотим выстроить единую систему подготовки хоккейных вратарей, для этого мы все здесь и собираемся. Мы обсуждаем с тренерами определенные нюансы, как стоит поступить в той или иной ситуации с вратарями. Все это делается ради национальной команды, ради сборных команд Беларуси. Очень приятно наблюдать, что очень много ребят прогрессируют, виден их рост, профессиональный, тренерский. Даже сейчас мы видим, что молодые тренеры примеряют на себя роль спикеров, выступают.

Андрей Колдыбаев, тренер-преподаватель ДЮСШ ХК «Шахтер-Солигорск»:

Результат огромный, мы больше даже не про детей говорим, а про тренерский состав, потому что, когда изначально в первый раз собрались, тренеры где-то стеснялись свою точки зрения высказывать, потому что сколько людей, столько и мнений. По любому элементу, в любой сфере. Но теперь все более открытые становятся, всегда предлагают свои идеи какие-то, мы их пытаемся воплотить в жизнь.