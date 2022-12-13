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Мини-футбол. «Столица» на домашней арене победила светлогорский ЦКК

13 декабря 2022 12:50
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«Столица» победила в последнем матче первого круга чемпионата Беларуси по мини-футболу. На домашней арене был повержен светлогорский ЦКК, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мини-футбол. «Столица» на домашней арене победила светлогорский ЦКК-1

Интересно, что счет открыли гости. Однако в дальнейшем инициативой владели исключительно минчане, которые и одержали уверенную викторию – 8:3. В рядах горожан по дублю оформили сразу трое исполнителей. Это Шведко, Пискун и Козел. По итогам первого круга таблицу возглавляет «Витэн». На 5 очков от него отстают ВРЗ и «Столица». У них по 23 балла. Гонку бомбардиров возглавляет Артур Кандратович.

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# Футбол Беларуси # Артур Кандратович # Дмитрий Шведко # Артем Козел # Владимир Пискун # Фотофакт

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