Мини-футбол. «Столица» на домашней арене победила светлогорский ЦКК

«Столица» победила в последнем матче первого круга чемпионата Беларуси по мини-футболу. На домашней арене был повержен светлогорский ЦКК, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Интересно, что счет открыли гости. Однако в дальнейшем инициативой владели исключительно минчане, которые и одержали уверенную викторию – 8:3. В рядах горожан по дублю оформили сразу трое исполнителей. Это Шведко, Пискун и Козел. По итогам первого круга таблицу возглавляет «Витэн». На 5 очков от него отстают ВРЗ и «Столица». У них по 23 балла. Гонку бомбардиров возглавляет Артур Кандратович.