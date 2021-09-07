Белорусы завоевали 6 медалей на чемпионате мира по гребле среди юниоров и молодёжи

Новости Беларуси. На мировом юниорском (U18) и молодежном форуме (U23) по гребле на байдарках и каноэ, который проходил в Португалии с 3 по 6 сентября, сборная Беларуси отметилась шестью медалями, соощили в программе «СТВ-Спорт».

Золото на счету микстовой пары байдарки Алины Невмержицкой и Романа Захаренко – ребятам не было равных на пятисотке.