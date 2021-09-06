Белорусские баскетболисты завоевали серебро на Играх стран СНГ

И мужская и женская баскетбольные дружины 3х3 вышли в финал, что автоматически принесло по серебру. Хозяева-россияне были дважды сильнее. Тем не менее второе призовое место – отличный показатель.

Также бронзой отметился Иван Казак. Он стал третьим по итогам из стрельбы пневматического пистолета. Следует отметить, что в финале выступал и другой белорус – Абдул-Азиз Курди. Однако он показал только шестой результат.