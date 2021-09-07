Футбол. Молодёжная сборная Беларуси проиграла в квалификации чемпионата Европы

Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по футболу, составленная из игроков до 21-го года, вновь оступилась в континентальном отборе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В очередном матче подопечные Сергея Ясинского на выезде уступили одному из главных фаворитов турнира – команде Португалии – 0:1.

Единственный гол, и тот с пенальти, был забит на 32-й минуте. Турнирная ситуация аховая: после двух дуэлей у нас по-прежнему нет очков и предпоследняя позиция. Напрямую в финальную часть Евро выйдет только победитель пульки.