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Футбол. Молодёжная сборная Беларуси проиграла в квалификации чемпионата Европы

07 сентября 2021 13:18
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Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по футболу, составленная из игроков до 21-го года, вновь оступилась в континентальном отборе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В очередном матче подопечные Сергея Ясинского на выезде уступили одному из главных фаворитов турнира – команде Португалии – 0:1.

Футбол. Молодёжная сборная Беларуси проиграла в квалификации чемпионата Европы-1

Единственный гол, и тот с пенальти, был забит на 32-й минуте. Турнирная ситуация аховая: после двух дуэлей у нас по-прежнему нет очков и предпоследняя позиция. Напрямую в финальную часть Евро выйдет только победитель пульки.

Футбол. Молодёжная сборная Беларуси проиграла в квалификации чемпионата Европы-4

Также пропуск получит одна-единственная лучшая сборная из тех, кто займет вторые места. Остальным вице-чемпионам отбора предстоят стыковые противостояния.

# Футбол Беларуси # Сергей Ясинский # Фотофакт

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