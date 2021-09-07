ЧЕ по волейболу. Сборная Беларуси проиграла команде Словении

Новости Беларуси. 0:3 и почти без вариантов по игре. Мужская сборная Беларуси по волейболу потерпела второе поражение на чемпионате Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На сей раз команда Бекши не справилась со словенцами. Они изначально были фаворитами и подтвердили это на паркете. Счет по партиям – 20:25, 20:25 и 15:25. У нас самым полезным на площадке был Владислав Давыскиба, набравший 12 очков. В генеральной классификации белорусы остались на 5-м месте, но значительно усложнили себе выход в следующий раунд.