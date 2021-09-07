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ЧЕ по волейболу. Сборная Беларуси проиграла команде Словении

07 сентября 2021 13:20
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Новости Беларуси. 0:3 и почти без вариантов по игре. Мужская сборная Беларуси по волейболу потерпела второе поражение на чемпионате Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ЧЕ по волейболу. Сборная Беларуси проиграла команде Словении-1

На сей раз команда Бекши не справилась со словенцами. Они изначально были фаворитами и подтвердили это на паркете. Счет по партиям – 20:25, 20:25 и 15:25. У нас самым полезным на площадке был Владислав Давыскиба, набравший 12 очков. В генеральной классификации белорусы остались на 5-м месте, но значительно усложнили себе выход в следующий раунд.

ЧЕ по волейболу. Сборная Беларуси проиграла команде Словении-4

Чтобы попасть в плей-офф, теперь необходимо побеждать обоих конкурентов. А это неуступчивые черногорцы и весьма приличные на континентальной арене болгары.

# Волейбол # Виктор Бекша # Владислав Давыскиба # Фотофакт

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