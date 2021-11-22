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На молодёжном ЧЕ белорусские пятиборцы завоевали две медали

22 ноября 2021 15:26
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Новости Беларуси. Эффектно и эффективно провели соревновательный уик-энд отечественные пятиборцы. Из Польши белорусы везут две награды. Они были завоеваны на чемпионате Европы среди спортсменов до 24 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

На молодёжном ЧЕ белорусские пятиборцы завоевали две медали-1

Золото одно. Его удостоилась смешанная эстафета, в которую вошли Ксения Климянкова и Максим Марук.  

На молодёжном ЧЕ белорусские пятиборцы завоевали две медали-4

Женская команда стала вице-чемпионкой континента, расположившись на второй ступени пьедестала. Имена медалисток – Виолетта Гуреева, Ксения Климянкова и Ангелина Добровольская.  

# Борьба # Виолетта Гуреева # Ксения Климянкова # Ангелина Добровольская # Максим Марук # Фотофакт

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