На молодёжном ЧЕ белорусские пятиборцы завоевали две медали

Новости Беларуси. Эффектно и эффективно провели соревновательный уик-энд отечественные пятиборцы. Из Польши белорусы везут две награды. Они были завоеваны на чемпионате Европы среди спортсменов до 24 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».