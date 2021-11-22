Два игрока минского «Динамо» примут участие в Матче всех звёзд КХЛ

Новости Беларуси. На 13-м Матче всех звезд Континентальной хоккейной лиги в команде Евразии будет сразу два игрока минского «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алексей Колосов и Илья Усов, благодаря яркому мастерству и таланту, сумели выделиться в глазах поклонников и попасть в топ-3. При этом Колосов стал победителем голосования. А Усов замкнул тройку в итоговой таблице. 22 ноября отдавать свои голоса начали представители СМИ, дальше решать будет Лига. Окончательные составы объявят за месяц до начала. Всего в противостояниях сразятся 44 игрока.