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Арина Соболенко завершила турнир в ранге второй ракетки мира

22 ноября 2021 20:02
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Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко завершила сезон в ранге второй ракетки мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».    

Арина Соболенко завершила турнир в ранге второй ракетки мира-1

Год она начинала в качестве игрока топ-10. Но благодаря сильной первой половине сезона и хорошему выступлению на мэйджорах Соболенко сумела ворваться, а после и закрепиться в тройке сильнейших мирового рейтинга.  

На ее счету два титула WTA – Абу-Даби (500) и Madrid Open (1 000). А на турнирах «Большого шлема» Арина дважды в 2021 году добиралась до полуфинальной стадии. Также наша спортсменка впервые в своей карьере пробилась на итоговый турнир WTA.  

# Теннис # Арина Соболенко # Фотофакт

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