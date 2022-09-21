Белорусы завершили выступление на открытом чемпионате России по пляжному волейболу

Наш тандем в составе Александра Дедкова и Павла Петрушко в 1/8 финала уступил паре из Белгородской области. Белорусы оказали оппонентам должное сопротивление, но напор и верная тактика россиян не позволили нашим парням взять верх. Как итог – проигрыш 1:2. На предыдущем этапе наши парни уверенно обыграли представителей Оренбургской области – 2:0, а затем в непростом матче дожали спортсменов из Санкт-Петербурга – 2:1. Но победную серию продлить не удалось.