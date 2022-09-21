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Футбол. Молодёжная сборная Беларуси сыграла против команд Словакии и России

21 сентября 2022 19:47
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Футбольная сборная Беларуси до 19 лет в немецком Гифхорне в квалификации чемпионата Европы сыграла против команды Словакии. Поединок завершился с ничейным счетом 1:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. Молодёжная сборная Беларуси сыграла против команд Словакии и России-1

Также 21 сентября молодежная сборная Беларуси на городском стадионе Борисова принимала команду России. Наша дружина проиграла 1:6. Счет в матче на 13-й минуте открыли россияне – отличился Константин Тюкавин. На 50-й минуте белорусы усилиями Юлия Кузнецова восстановили равновесие – 1:1. Правда, паритет продержался недолго.

Футбол. Молодёжная сборная Беларуси сыграла против команд Словакии и России-4

Российские футболисты на 64-й минуте вновь вышли вперед – гол забил Владислав Шитов, а спустя две минуты положение гостей укрепил автогол белоруса Алексея Фирсова. На излете матча наша команда окончательно расклеилась и пропустила еще три мяча. Окончательный счет – 6:1 в пользу россиян.

# Футбол # Юлий Кузнецов # Константин Тюкавин # Владислав Шитов # Алексей Фирсов # Фотофакт

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