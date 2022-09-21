Футбол. Молодёжная сборная Беларуси сыграла против команд Словакии и России

Футбольная сборная Беларуси до 19 лет в немецком Гифхорне в квалификации чемпионата Европы сыграла против команды Словакии. Поединок завершился с ничейным счетом 1:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Также 21 сентября молодежная сборная Беларуси на городском стадионе Борисова принимала команду России. Наша дружина проиграла 1:6. Счет в матче на 13-й минуте открыли россияне – отличился Константин Тюкавин. На 50-й минуте белорусы усилиями Юлия Кузнецова восстановили равновесие – 1:1. Правда, паритет продержался недолго.