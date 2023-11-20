Белорусские конькобежцы завоевали 7 медалей на Кубке России

Белорусские конькобежцы завоевали семь медалей на втором этапе Кубка России в Санкт-Петебурге. В активе нашей команды три золота, два серебра и две бронзы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На дистанции 500 метров победу одержал Игнат Головатюк. Еще одно золото на счету Егора Доморацкого, который был самым быстрым на дистанции 5 000 метров. На 500-метровке у женщин лучший результат показала Анна Доморацкая, Екатерина Слоева стала бронзовым призером. Анна также была лучшей на дистанции 1 000 метров.

В мужском командном спринте белорусская команда в составе Ильи Петрова, Владислава Гапона и Виктора Руденко добыла серебро, а женская дружина в этой же дисциплине выиграла бронзу. В ее состав вошли Анна Доморацкая, Кристина Бурмистрова и Полина Коржуева. Следующим стартом для нашей команды станет чемпионат России на отдельных дистанциях в Иркутске.