Белорусы вышли в плей-офф с первого места на чемпионате России по пляжному волейболу

Два матча, две победы и выход в плей-офф с первого места. Белорусская команда по пляжному волейболу удачно стартовала в финальном этапе чемпионата России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Дедков и Павел Петрушко вначале были сильнее представителей Оренбургской области – 2:0. А затем в непростом матче дожали спортсменов из Санкт-Петербурга – 2:1. Эти виктории позволили нашим парням миновать первый раунд отбора. Теперь они дожидаются соперников по 1/8 финала.