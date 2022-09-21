Прямой эфир

Белорусы вышли в плей-офф с первого места на чемпионате России по пляжному волейболу

21 сентября 2022 13:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Два матча, две победы и выход в плей-офф с первого места. Белорусская команда по пляжному волейболу удачно стартовала в финальном этапе чемпионата России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы вышли в плей-офф с первого места на чемпионате России по пляжному волейболу-1

Александр Дедков и Павел Петрушко вначале были сильнее представителей Оренбургской области – 2:0. А затем в непростом матче дожали спортсменов из Санкт-Петербурга – 2:1. Эти виктории позволили нашим парням миновать первый раунд отбора. Теперь они дожидаются соперников по 1/8 финала.

# Волейбол # Александр Дедков # Павел Петрушко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мужская национальная команда Беларуси по волейболу проиграла сборной России
21 сентября 2022 13:03

Мужская национальная команда Беларуси по волейболу проиграла сборной России

«Пришлось с самой собой побороться» – эмоции тренеров и команды по пулевой стрельбе после Кубка России
20 сентября 2022 21:41

«Пришлось с самой собой побороться» – эмоции тренеров и команды по пулевой стрельбе после Кубка России

«Могилёв» обыграл «Гомель» и добыл первую победу в чемпионате
20 сентября 2022 21:28

«Могилёв» обыграл «Гомель» и добыл первую победу в чемпионате