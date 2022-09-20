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«Могилёв» обыграл «Гомель» и добыл первую победу в чемпионате

20 сентября 2022 21:28
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Новости Беларуси. Три матча были сыграны в чемпионате Беларуси по хоккею. Первую победу в турнире одержал «Могилев». Однако далась она ему очень непросто, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Могилёв» обыграл «Гомель» и добыл первую победу в чемпионате-1

По ходу противостояния гости были в роли догоняющих, однако в итоге сумели взять верх в серии буллитов. Виктория также примечательна тем, что в субботу, 17 сентября, «Гомель» разбил «Могилев» в пух и прах – 7:0. Однако на сей раз «львам» удалось взять реванш. Главные события произошли в первом и втором периодах. За это время оппоненты по три раза огорчили друг друга. Ни в третьем отрезке, ни в овертайме заброшенных шайб не было. А в серии буллитов Максим Чубуков принес долгожданные очки «Могилеву».

«Могилёв» обыграл «Гомель» и добыл первую победу в чемпионате-4

7 голов зрители увидели и в противостоянии «Юности» и «Шахтера». Победил минский клуб с большим запасом. А вот «Металлург» с минимальной разницей был сильнее «Химика».

# Хоккей Беларуси # Максим Чубуков # Фотофакт

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