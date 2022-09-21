Мужская национальная команда Беларуси по волейболу проиграла сборной России

Мужская национальная команда Беларуси по волейболу проиграла первую матчевую встречу серебряным призерам Токио, сборной России со счетом 0:3, по сетам – 17:25; 19:25; 19:25, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Мужская национальная команда Беларуси по волейболу проиграла первую матчевую встречу серебряным призерам Токио, сборной России со счетом 0:3, по сетам – 17:25; 19:25; 19:25, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Главком белорусов предпринимал разные пути перевернуть ход игры в другое русло, увы, испортить российский настрой не удалось.
21 сентября в 19:00 команды вновь выйдут на площадку.