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Мужская национальная команда Беларуси по волейболу проиграла сборной России

21 сентября 2022 13:03
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Мужская национальная команда Беларуси по волейболу проиграла первую матчевую встречу серебряным призерам Токио, сборной России со счетом 0:3, по сетам – 17:25; 19:25; 19:25, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мужская национальная команда Беларуси по волейболу проиграла сборной России-1

Главком белорусов предпринимал разные пути перевернуть ход игры в другое русло, увы, испортить российский настрой не удалось.

21 сентября в 19:00 команды вновь выйдут на площадку.

# Волейбол # Фотофакт

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