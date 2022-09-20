«Пришлось с самой собой побороться» – эмоции тренеров и команды по пулевой стрельбе после Кубка России

Новости Беларуси. Белорусы триумфально выступили в финале Кубка России по пулевой стрельбе, который прошел в подмосковном спортивно-стрелковом комплексе «Лисья нора», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во вторник, 20 сентября, команда вернулась на родину.

В копилке нашей дружины 18 наград, 7 из них золотые. Стоит отметить выступление Владиславы Пронько – белоруска смогла дважды подняться на высшую ступень пьедестала, также в ее активе серебро и бронза.

Владислава Пронько, победительница финала Кубка России по пулевой стрельбе:

Была готова. В принципе, и психологически, и физически. Все сошлось и получилось. Пришлось с самой собой побороться. Очень себя настраивала, говорила себе напутственные слова какие-то, заставляла работать себя – и получилось. Главная мечта – это, конечно, Олимпийские игры. Готовимся, работаем. Хочется показать себя, и все делаю для этого. Хотела 95, хотелось бы попадать стабильно.

Нашу команду на российском турнире представляли 25 атлетов, среди них 11 юниоров. Отметим, белорусский резерв достойно выступил на турнире, создавая конкуренцию маститым стрелкам.

Иван Нестерович, старший тренер национальной команды Беларуси по пулевой стрельбе:

Формат соревнований данных был без ограничения возрастного. И мы миксовали команды взрослых и юниоров. По результатам соревнований все команды наши заняли призовые и золотые медали. Это говорит, что наши юниоры вполне конкурентоспособные и могут дополнить взрослых. И в ближайшей перспективе подкрепить нашу команду взрослую.

Виктория Чайка, главный тренер национальной команды Беларуси по пулевой стрельбе:

В этом году мы апробируем новую систему подготовки, сделали больший упор на базовую подготовку, добавили общую физическую, работает психолог с командой очень плотно. Также и мы поддерживаем спортсменов, вся тренерская группа. Я думаю, что это все в совокупности дает такие плоды.