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«Пришлось с самой собой побороться» – эмоции тренеров и команды по пулевой стрельбе после Кубка России

20 сентября 2022 21:41
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Новости Беларуси. Белорусы триумфально выступили в финале Кубка России по пулевой стрельбе, который прошел в подмосковном спортивно-стрелковом комплексе «Лисья нора», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во вторник, 20 сентября, команда вернулась на родину.  

«Пришлось с самой собой побороться» – эмоции тренеров и команды по пулевой стрельбе после Кубка России-1

В копилке нашей дружины 18 наград, 7 из них золотые. Стоит отметить выступление Владиславы Пронько – белоруска смогла дважды подняться на высшую ступень пьедестала, также в ее активе серебро и бронза.  

«Пришлось с самой собой побороться» – эмоции тренеров и команды по пулевой стрельбе после Кубка России-4

Владислава Пронько, победительница финала Кубка России по пулевой стрельбе:  
Была готова. В принципе, и психологически, и физически. Все сошлось и получилось. Пришлось с самой собой побороться. Очень себя настраивала, говорила себе напутственные слова какие-то, заставляла работать себя – и получилось. Главная мечта – это, конечно, Олимпийские игры. Готовимся, работаем. Хочется показать себя, и все делаю для этого. Хотела 95, хотелось бы попадать стабильно.  

«Пришлось с самой собой побороться» – эмоции тренеров и команды по пулевой стрельбе после Кубка России-7

Нашу команду на российском турнире представляли 25 атлетов, среди них 11 юниоров. Отметим, белорусский резерв достойно выступил на турнире, создавая конкуренцию маститым стрелкам.  

«Пришлось с самой собой побороться» – эмоции тренеров и команды по пулевой стрельбе после Кубка России-10

Иван Нестерович, старший тренер национальной команды Беларуси по пулевой стрельбе:  
Формат соревнований данных был без ограничения возрастного. И мы миксовали команды взрослых и юниоров. По результатам соревнований все команды наши заняли призовые и золотые медали. Это говорит, что наши юниоры вполне конкурентоспособные и могут дополнить взрослых. И в ближайшей перспективе подкрепить нашу команду взрослую.  

«Пришлось с самой собой побороться» – эмоции тренеров и команды по пулевой стрельбе после Кубка России-13

Виктория Чайка, главный тренер национальной команды Беларуси по пулевой стрельбе:  
В этом году мы апробируем новую систему подготовки, сделали больший упор на базовую подготовку, добавили общую физическую, работает психолог с командой очень плотно. Также и мы поддерживаем спортсменов, вся тренерская группа. Я думаю, что это все в совокупности дает такие плоды.  

«Пришлось с самой собой побороться» – эмоции тренеров и команды по пулевой стрельбе после Кубка России-16

Сейчас спортсмены уйдут в отпуск, а после начнут подготовку к заключительному старту в 2022 году, финалу Кубка Беларуси, который пройдет с 18 по 23 декабря.  

# Стрельба # Виктория Чайка # Иван Нестерович # Владислава Пронько # Фотофакт

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