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Родные стены не помогли «УНВ-Динамо». ВРЗ отправится в финал ЧБ по мини-футболу

31 мая 2022 13:54
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Новости Беларуси. ВРЗ стал вторым финалистом чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В четвертом матче серии одной второй гомельский клуб нанес поражение «УВД-Динамо».

Родные стены не помогли «УНВ-Динамо». ВРЗ отправится в финал ЧБ по мини-футболу-1

Гродненский коллектив для продолжения борьбы не имел права на ошибку. К тому же, он играл дома. Но родные стены в итоге не помогли. Счет на 13-й минуте открыл Пинчук. А в середине второго отрезка Гусаков нанес второй точный удар «вагоноремонтников». Динамовцы ответили практически мгновенно. Но на большее их не хватило. ВРЗ берет матч 2:1, серию – 3:1 и выходит в финал, где его уже ожидала «Столица». Старт золотых разборок назначен на 6 июня.  

# Мини-футбол # Алексей Пинчук # Фотофакт

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