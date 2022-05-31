Родные стены не помогли «УНВ-Динамо». ВРЗ отправится в финал ЧБ по мини-футболу

Гродненский коллектив для продолжения борьбы не имел права на ошибку. К тому же, он играл дома. Но родные стены в итоге не помогли. Счет на 13-й минуте открыл Пинчук. А в середине второго отрезка Гусаков нанес второй точный удар «вагоноремонтников». Динамовцы ответили практически мгновенно. Но на большее их не хватило. ВРЗ берет матч 2:1, серию – 3:1 и выходит в финал, где его уже ожидала «Столица». Старт золотых разборок назначен на 6 июня.