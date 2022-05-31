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Виктор Лукашенко о международном форуме олимпийцев: «Спортсмены всегда являются дипломатами»

31 мая 2022 13:23
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Новости Беларуси. Более 60 белорусских атлетов отправились на международный форум юных олимпийцев, который пройдет в Москве с 1 по 2 июня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктор Лукашенко о международном форуме олимпийцев: «Спортсмены всегда являются дипломатами»-1

В течение этого времени ребята познакомятся с передовыми наработками в области физической и специальной подготовки, психологии, реабилитации после травм, а также антидопинговых программ. Что самое главное – установят дружеские отношения со сверстниками из других стран. Участников форума ждет насыщенная программа с семинарами и лекциями.

Виктор Лукашенко о международном форуме олимпийцев: «Спортсмены всегда являются дипломатами»-4

Виктор Лукашенко, президент НОК Беларуси:
Есть такое понятие, как народная дипломатия. Вот вы будете народными дипломатами, по сути, спортсмены всегда являются народными дипломатами. Но одно дело, когда на соревнованиях, когда не совсем до этого. Другое дело, когда вы можете осмотреться, пообщаться со своими сверстниками, поделиться информацией. Короче, посмотреть на людей, показать себя, естественно, с лучшей стороны.  

# Государственная политика в области спорта # Виктор Лукашенко # Фотофакт

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