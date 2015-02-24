Белорусы вошли в пятерку сильнейших на чемпионате мира по биатлону среди юношей и юниоров-2015

Новости Беларуси. Чемпионат мира по биатлону среди юношей и юниоров прощается с поклонниками спорта. 24 февраля в «Раубичах» разыграли два комплекта наград. Эстафеты у юношей и девушек внесли последние коррективы в турнирную таблицу. На первой строчке расположились россияне. Им и правда не было равных на нынешнем первенстве.

Показали красивый биатлон и наши юные стреляющие лыжники. В копилке — 2 медали. Но зато какие — обе высшей пробы. Первое золото в спринте завоевала Дарья Блашко. Второе — в эстафетной гонке досталось нашему трио. В составе победительниц все та же: Дарья, а также Динара Алимбекова и Анна Соло.

А удалось ли белорусским биатлонистам поставить «золотую» точку на домашнем первенстве, мы сейчас узнаем у нашего корреспондента Ольги Петрашевской.

Ольга Петрашевская, СТВ:

Итоги под занавес юниорского чемпионата мира у наших ребят очень и очень неплохие. Белорусские парни в эстафете 4 по 7,5 километров попали в 5 сильнейших и для наших юниоров — это лучший результат.

Евгений Липай, участник чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Беларусь):

Конечно, доволен. Такой результат показать. Могли бы и лучше показать результат, если бы за дополнительными патронами не лазили.

Виктор Кривко, участник чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Беларусь):

Чемпионат прошел. Мы показали, что могли на данный момент. Расслабляться точно не будем, будем работать дальше.

Эдуард Латыпов, участник чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Беларусь):

Мне очень все понравилось, организация на высшем уровне. В мировом масштабе, сделано очень хорошо, в таких сложных погодных условиях смогли сохранить трассу. Сделали все возможное, чтобы у нас были комфортные условия.

Ольга Петрашевская, СТВ:

За весь период соревнований «Раубичи»посетили примерно 30 тысяч зрителей. Комплекс принимал и биатлонистов, и болельщиков после глобальной реконструкции. Появились современные раздевалки, судейский павильон, закрытый стрелковый тир, вакс-кабины для подготовки спортсменов.

Анна Соло, победитель чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Беларусь):

Мне кажется, Беларусь может принимать самые высшие соревнования, потому что здесь хороший комплекс.

Болельщики:

— Я ганаруся сваёй краінай, ганаруся кожным спартсмэнам. Хацела, каб і мае дзеці таксама раслі на перамогах нашых беларускіх спартсмэнаў.

Максим Иксанов, тренер (Россия):

Я хочу поблагодарить организаторов за такой праздник. Все отлично организовано. Чемпионат прошел на высочайшем уровне, скорости. Организаторы все сделали для этого: подготовили прекрасную трассу, прекрасные стрельбища, трибуны. Сумасшедшая поддержка и очень сильная конкуренция.

Ольга Петрашевская, СТВ:

Завершилась красочная церемония закрытия, став своеобразной вишенкой на торте первенства.

Такими были эти 7 дней биатлонного праздника. Они навсегда запомнятся болельщикам напряженной борьбой, досадными промахами и, конечно же, яркими победами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.