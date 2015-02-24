Чемпионат мира по биатлону среди юношей и юниоров-2015: итоги эстафеты у юниорок 24 февраля

Новости Беларуси. Интрига чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров практически разрешилась. В эти минуты в «Раубичах» разыгрывается последний комплект наград. На старт вышли биатлонисты в возрасте до 21 года.

24 февраля утром уже отстрелялись девушки. К сожалению, в медальный зачет они не попали, но результат тоже неплохой — в десятке сильнейших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Петрашевская, СТВ:

Начнем с результатов утренней эстафеты среди юниорок. Наши спортсменки едва попали в десятку лучших. Понятно, что не самый впечатляющий результат, но белорусские спортсменки сумели доказать, что могут бороться и не расслабляются даже при скромных промежуточных результатах на снежной трассе. Наша тройка Анастасии Кунец, Татьяны Трифоновой и Евгении Яковлевой на заключительном этапе сумела подняться с 13 на 9 место. Победу празднуют спортсменки из Франции. Эстафета стала заключительной гонкой для юниорок на нынешним чемпионате.

Анастасия Кунец, участница чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Беларусь):

Очень сильные участники, большой серьезный уровень.

Лена Арно, победительница чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Франция):

Этот чемпионат просто фантастический, потрясающая организация. Мне очень понравилась Беларусь. Здесь так много болельщиков. У вас буквально живут биатлоном. Я уже мечтаю снова вернуться сюда.