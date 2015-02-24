Чемпионат мира по биатлону среди юношей и юниоров-2015 вышел на финишную прямую

Новости Беларуси. Чемпионат мира по биатлону среди юношей и юниоров вышел на финишную прямую. В «Раубичах» 24 февраля последний соревновательный день, и два оставшихся комплекта наград найдут своих обладателей. В программе эстафетные гонки. На дистанцию уже вышли стреляющие лыжницы в возрасте до 21 года.

Впрочем, подробнее о происходящем в «Раубичах» расскажет наш корреспондент Ольга Петрашевская.

Ольга Петрашевская, СТВ:

В «Раубичах» в финальный день юниорского чемпионата мира в эти минуты болеем за наших девушек в эстафете 3 по 6 километров — предпоследний комплект наград нынешнего первенства.

Нашим юниоркам, в отличие от девушек, по ходу соревнований, будем откровенны, не удалось как-то особенно впечатлить болельщиков. Лучшим результатом стало попадание на 10 строчку Евгении Яковлевой в спринте. На этом, пожалуй, все. Так что будем оптимистичными реалистами. Шансы занять места на пьедестале у наших юниорок, в принципе, есть, они все-таки на лыжне, а удастся ли собрать командную волю в кулак — это уже другой вопрос.

Тону Пасуке, тренер (Эстония):

Белорусы — всегда конкуренты. Сильная команда — всегда конкуренты.

Игорь Ященко, тренер (Украины):

Эстафета — всегда очень непредсказуемый вид программы. Сразу делить фаворитов и аутсайдеров, я считаю, что нет смысла, потому что в эстафете, как правило, работает совсем другая психология.

После эстафеты среди стреляющих лыжниц на старт, уже заключительной гонки чемпионата, выйдут юниоры. И здесь, конечно, очень непросто будет соперничать с россиянами и французами, но надежду на наших ребят на штрафной круг еще никто не отправил.